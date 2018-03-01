洁面乳和洗面奶有什么区别

核心提示：洗面奶和洁面乳都是面部清洁产品，叫法不同，有些成分不同，有分水洗和免洗的区别。简单区别分析：洗面奶没有泡沫，用的感觉类似润肤露，比较滋润，相对适合干性皮肤，一般都比较稀，而洁面乳一般都比较厚。

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洗面奶和洁面乳都是面部清洁产品，叫法不同，有些成分不同，有分水洗和免洗的区别。简单区别分析：洗面奶没有泡沫，用的感觉类似润肤露，比较滋润，相对适合干性皮肤，一般都比较稀，而洁面乳一般都比较厚。

洁面乳一般指洗面奶。洗面奶是一种高级洗脸剂。品质优良的洗面奶应该具有清洁、营养、保护皮肤等功效。一般来说，普通洗面奶是不具有美白效果的。

洗面奶分酸碱性，无泡沫的属于弱酸性，泡沫的一般属于偏碱性，我们的皮肤用弱酸性的比较温和，没什么刺激，碱性的清洁力较强。

若在优质洗面奶中再添加适量的皮肤美白剂(如香白芷、熊果苷、V衍生物、胎盘提取物、艾菪、曲酸及其衍生物等)，久用是会有美白功效的。洗面奶包括了：洁面乳、洁面膏、洁肤液等类型。

洗面奶的洁面乳的区别在于要适合的肤质

干性、混合偏干、敏感肌肤以及痘痘肌肤。极少过度清洁、避免肌肤干燥是洁面乳的特点，不少敏感皮肤专用的洁面品都会选择乳液状来做介质。所以说洁面乳适合干性、混合偏干、敏感肌肤以及痘痘肌肤的MM们，洗面奶和洁面乳的区别并不明显。