如何根据自身体质挑选洗面奶

核心提示：洗面奶的成分跟分类你有所了解吗？如何挑选适合自己的洗面奶呢？下面跟着小编一起来看看怎样挑适合自己肤质的洗面奶吧！

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洗面奶的成分跟分类你有所了解吗？如何挑选适合自己的洗面奶呢？下面跟着小编一起来看看怎样挑适合自己肤质的洗面奶吧！

洗面奶如何选？

洗面奶是洗脸最基础又最重要的东西，所以选错了洗面奶，有时候可能会给你的肌肤带来灭顶之灾哦，那么，现在我们就一起解析关于洗面奶的3个必知，也教你如何从市面上琳琅满目的各种洗面奶(保湿、美白、抗老)中，找到最适合自己的一款。

泡沫型洗面奶

这个是大家平时使用最多的，也就是表面活性剂型。通过表面活性剂对油脂的乳化能力而达到清洁效果。这类产品对水溶型污垢的清洁能力比较强。皂剂洗面奶也是其中一类，但是由于其特性明显，所以一般会和普通表面活性剂洗面奶区别对待。

溶剂型洗面奶

这类产品是靠油与油的溶解能力来去除油性污垢，它主要针对油性污垢，所以一般都是一些卸妆油，清洁霜等等。

无泡型洗面奶

这类产品结合了以上两种类型的特点，既使用了适量油份也含有部分表面活性剂。

油性皮肤

油性皮肤因为皮肤分泌油脂比一般人多，所以需要选择一些清洁能力比较强的产品。通常需要选择一些皂剂洗面奶。因为皂剂洗面奶去脂力强，又容易冲洗，洗后肤感非常清爽。

混合型皮肤

这类皮肤主要t字位比较油，而脸颊部位一般是中性，有点可能是干性。所以这种皮肤要在t字位和脸颊部位取个平衡，不能只考虑t字位清洁干净而选一些去脂力非常强的产品，尤其是在秋冬季节。配方师建议：一般夏天用一些皂剂类洗面奶。在秋冬季节，因为油脂分泌没有那么旺盛，就换成普通泡沫洗面奶了。

中性皮肤

这类皮肤是最容易护理的。一般选一些泡沫型洗面奶就可以了。比如dove洗面奶就非常合适，因为其洗后感觉滋润，不紧崩。当然如果在秋冬时候，感觉皮肤比较干的时候也可以改用一些无泡洗面奶。因为现在一些无泡洗面奶在改进后不象以前一样很难冲洗感觉。

干性皮肤

这类皮肤最好不使用泡沫型洗面奶。可以用一些清洁油，清洁霜或者是无泡型洗面奶。目前清洁油类产品在一些中高档产品中有，因为相对清洁霜而言，这类产品肤感比较清爽。