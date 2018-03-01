想变美？快来学鸡蛋美容术

核心提示：鸡蛋美容术指利用鸡蛋使皮肤更加光滑，从而达到美容的效果。

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鸡蛋美容术指利用鸡蛋使皮肤更加光滑，从而达到美容的效果。

取新鲜鸡蛋一枚，洗净揩干，加入500毫升优质醋中浸泡一个月。当蛋壳溶解于醋液中之后，取一小汤匙溶液掺入一杯开水，搅拌后服用，每天一杯。长期服用醋蛋液，能使皮肤光滑细腻，扫除面部所有黑斑。

做菜时，将蛋壳内的软薄膜粘贴在面部皱纹处以及脸颊、下巴部位，任其风干后再揭下来，用软海绵擦去油性皮肤的死皮;如果是干性皮肤，应涂些植物油再擦去死皮，最后洗净。

蛋黄中含有皮肤所需的多种营养物质，如胆固醇，卵磷脂，维生素A、B、D等;蛋白中也有较多的矿物盐和维生素B2。用蛋类做面膜可使皮肤变得柔润和富有弹性，且有除皱之功效。

鸡蛋清中含有人体所需的全部必需氨基酸，为完全蛋白质，是人体皮肤、肌肉、毛发、血浆等组织的主要组成成分。鸡蛋清中所含的铁，能增强造血功能。皮肤从充足的血液中得到所需要的营养而滋润，毛皮也因此能正常生长。