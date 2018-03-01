多吃这些食物，你的皮肤会越来越好！

核心提示：牛奶是皮肤在晚上最喜爱的食物，能改善皮肤细胞活性，有延缓皮肤衰老、增强皮肤张力、消除小皱纹等功效，还可以安神助眠，是最古老的天然饮料之一。
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牛奶是皮肤在晚上最喜爱的食物，能改善皮肤细胞活性，有延缓皮肤衰老、增强皮肤张力、消除小皱纹等功效，还可以安神助眠，是最古老的天然饮料之一。
吃哪些食物对皮肤好？1. 胡萝卜
胡萝卜中的果胶物质可与汞结合，使人体里的有害成分得以排出，肌肤看起来更加细腻红润。它含β胡萝卜素，可以抗氧化和美白肌肤，预防黑色素的沉淀，并可以清除肌肤的多余角质。它也含有抗氧化不能少的维生素E。
吃哪些食物对皮肤好？2. 西兰花
它含有丰富的维生素A、维生素C和胡萝卜素，能增强皮肤的抗损伤能力、有助于保持皮肤弹性。而且口感也很脆嫩。
吃哪些食物对皮肤好？3. 黄瓜
它的味道鲜美，脆嫩清香，备受瘦身人士的推崇。而且它富含人体生长发育和生命活动所必需的多种糖类和氨基酸，以及丰富的维生素，为皮肤、肌肉提供充足的养分，可有效地对抗皮肤老化，减少皱纹的产生。所含丰富的果酸，能清洁美白肌肤，消除晒伤和雀斑，缓解皮肤过敏。
吃哪些食物对皮肤好？4. 海带
它含有丰富的矿物质，常吃能够调节血液，据说食用海带还可以保养头发，对头发的生长有很好的帮助。
吃哪些食物对皮肤好？5. 大豆类
其中含有丰富的维生素E，维生素E是一个很好的抗衰老元素，不仅能破坏自由基的化学活性、抑制皮肤衰老，还能防止色素沉着。
吃哪些食物对皮肤好？6. 柠檬
柠檬中含有维生素B1、维生素B2、维生素C等多种营养成分。此外，还含有丰富的有机酸、柠檬酸，具有很强的抗氧化作用，对促进肌肤的新陈代谢、延缓衰老及抑制色素沉着等都十分有效。
吃哪些食物对皮肤好？7. 牛奶
它是皮肤在晚上最喜爱的食物，能改善皮肤细胞活性，有延缓皮肤衰老、增强皮肤张力、消除小皱纹等功效，还可以安神助眠，是最古老的天然饮料之一。
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