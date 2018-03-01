核心提示：每个人随着年龄的增长，自然而然的就会长皱纹，如果不注意保养的话年纪轻轻就会开始长皱纹了。那在日常护肤中怎样做到让皱纹远离你呢？下面我们一起来看看吧！
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每个人随着年龄的增长，自然而然的就会长皱纹，如果不注意保养的话年纪轻轻就会开始长皱纹了。那在日常护肤中怎样做到让皱纹远离你呢？下面我们一起来看看吧！
洗脸的时候加点这个，让皱纹远离你！
1.蜂蜜
蜂蜜具有滋润和杀菌的作用，用来洗脸有使皮肤光洁、细嫩、祛斑、保湿等四大功效。洗脸的时候，轻轻的拍打你的脸部，长期使用，可以让你的肌肤年轻l0岁，以前你的干燥皮肤也会慢慢的消失的。
2.盐
我们都知道，盐有杀菌的作用，另外盐还可以祛除我们脸上的油脂。洗脸后，把一小勺细盐放在手掌心加水35滴，再用手指仔细将盐和水搅拌均匀，然后蘸着盐水从额部自上而下地搽抹，边搽边做环开按摩。几分钟后，待脸上的盐水干透呈白粉状时，用温水将脸洗净，涂上保湿乳液或继续正常的护肤步骤。坚持每天早晚洗脸后各一次。一周后，就能看到肤色明显变好了，肌肤明显嫩滑了！
3.白醋
白醋洗脸有什么好处？白醋洗脸的正确方法你知道吗？用醋洗脸能够增加皮肤细胞的水分和营养，恢复皮肤的光泽和弹性，软化角质层，还有美白、杀菌的作用。虽然白醋洗脸的好处如此之多，但是不能直接用白醋洁面。因为白醋的酸性比较强，会刺激皮肤，给皮肤造成极大的伤害。最好用温水将白醋的浓度降低再使用。
4.绿茶
绿茶能让女人更美丽，这是毋庸置疑的！它不但含有丰富的维生素C，其中的类黄酮更能增强维生素C的抗氧化功效，对维持皮肤美白、年轻可说是有珍品级的效果。绿茶可以有效的抵抗辐射。茶叶的鞣酸作用可以让我们干燥的皮肤消失得无影无踪。长期使用还可以让你的肌肤毛孔变细。
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