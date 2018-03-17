脸上的脂肪粒，是因为护肤品堵塞毛孔？

核心提示：光滑的小脸蛋上突然生出个白色小疙瘩，怎么也消不掉，爱美的姑娘多半会受不了，在追溯这个“白色小疙瘩”来历的时候许多人会想，这是不是自己平常用的护肤品太过有营养，而堵塞了毛孔呢？大胸妹今天就来帮您找出真相！

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光滑的小脸蛋上突然生出个白色小疙瘩，怎么也消不掉，爱美的姑娘多半会受不了，在追溯这个“白色小疙瘩”来历的时候许多人会想，这是不是自己平常用的护肤品太过有营养，而堵塞了毛孔呢？大胸妹今天就来帮您找出真相！

不明来历的白色小疙瘩是啥？

我们通常叫它“脂肪粒”，学名“粟丘疹”，是一种长在皮肤上的白色小疙瘩，约针头般大小，看起来像是一个小白芝麻，一般长在脸上，特别是女性的眼周。其实相比大人，婴儿更为多见，一半以上的婴儿出生后都会出现这样一种皮疹。

“脂肪粒”长在婴儿身上其实大可不必担心，随着日渐长大，会慢慢消失，而成年人由于天天关注自己的外表，“脂肪粒”就有些恼人了！许多人会想尽办法来消灭“它们”，用手掐，用针挑……最后实在消除不了就将罪过怪罪在护肤品、化妆品上，许多人认为脸上会长脂肪粒的原因是使用了很多含有油性的化妆品和护肤品，从而使毛孔阻塞了所造成的。

化妆品表示这锅我不背！这其实完全是误传，那真实原因是什么呢？

脂肪粒的起因是皮肤上有微小伤口，而在皮肤自行修复的过程中，生成了一个白色小囊肿。也有可能是由于皮脂被角质所覆盖，不能正常排至表皮，从而堆积与皮肤内形成的白色颗粒。

那具体是哪些原因导致脸上长脂肪粒呢？

油腻食物吃得太多

平时生活中吃得太油，例如肉类或其它油性食品、高糖食物导致油脂过剩形成皮脂从脸部排出，有时会堵塞毛孔从而形成脂肪粒。所以建议爱漂亮的女性朋友们生活中应该吃得清淡些，这样对皮肤、对养生都有好处，不要只为了追求刺激感。

眼部疲劳干燥

人全身最薄的皮肤就是在眼部，只有大概0.06毫米，再加上女性朋友在工作生活一天的劳累，眼睛又频繁的眨动，眼部周围的皮肤变得疲劳缺水，这样也容易形成脂肪粒。因此女性朋友们对眼部的保养非常重要，养成使用滴眼液的习惯。

痘痘被误认为脂肪粒

一些情况下是痘痘长在脸上被很多人误认为是脂肪粒，最简单的区分方法是脂肪粒比痘痘小多了，基本上只在针头大小或更小，而痘痘看起来相对会大些。

长了“脂肪粒”，如何把它斩草除根呢？

按摩油去除脂肪粒

用卸妆油按摩，一定要给足按摩的时间，最好按摩15分钟左右，这样不但可以按出脂肪粒，还可以按出黑头哟，不过不能经常使用。

维生素E

每晚洗完脸后，用维生素E油在有脂肪粒的地方涂抹均匀，大约两周时间脂肪粒就会干掉，这时很容易就可以剥落了，但有些也无效。

涂抹维E的方法比较保险，但耗时较长，有些人看到自己脸上的脂肪粒就忍不住要去挑。不过发在眼睛周围的脂肪粒，还是用抹维E或眼霜的方法，比较靠谱。

用针挑出脂肪粒

等脂肪粒变白色或显淡黄色就可以把它挑出来了，先拿一根绣花针，用酒精擦擦消毒。然后小心地挑破皮肤表层，将里面白色的浓粒挑出来，一定要挑干净，否则下次还会再长出来，但也要注意别伤到皮肤。最后，用棉签沾点酒精在伤口处消毒，以防感染。