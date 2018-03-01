抓住夜间护肤的黄金时间

核心提示：夜间，在肌肤表面下，细胞正在进行着恢复、再生与重建等活动，此时细胞的更新速率比白天快8倍左右，对护肤品、滋养品的吸收率特别高，效果是白天护理效果的八倍。因此，在夜间（皮肤细胞生长和修复最旺盛的时候）采用正确的护肤步骤与产品给予肌肤加倍保养与护理，称之为夜间护肤。
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夜间，在肌肤表面下，细胞正在进行着恢复、再生与重建等活动，此时细胞的更新速率比白天快8倍左右，对护肤品、滋养品的吸收率特别高，效果是白天护理效果的八倍。因此，在夜间(皮肤细胞生长和修复最旺盛的时候)采用正确的护肤步骤与产品给予肌肤加倍保养与护理，称之为夜间护肤。
夜间护肤的第一项任务就是用洗面奶清洁肌肤。夜晚皮肤的屏蔽功能相对的减弱，使得更多的不良物质得以趁虚而入。因此，在任何护理之前，一定要将皮肤彻底的清洁干净。洗脸之前要用卸妆油彻底清洁彩妆、灰尘对毛孔的污染，再使用洗面奶清洁整个面部。之后用去角质产品一边温和按摩一边去除角质，加速肌肤血液循环，去除肌肤表层黑色素。
人体在“深度慢波睡眠”中免疫力是清醒时的10倍。随着年龄的增长，人体的免疫系统功能逐渐减退。这也是为何肌肤好像越老越容易过敏！想要改善“深度睡眠”擦擦保养品可不够，还跟你的生活习惯、精神状态息息相关。所谓“无烦恼的人才睡得好”，倒也是真的，若是睡不好，敏感又发作，就该多放松先从生活作息调节起。
晚间保养，为何要比早上更注意？这是因为睡觉环境干净，没有白天的灰尘和紫外线的干扰，加上肌肤自身的肤温增高、毛孔扩张，出油量却较少，正是营养成分渗入细胞作用的好时机。平常觉得稍嫌油腻的乳霜，可以移到睡前最后一个步骤，明早就可看见不同。
其实整个夜间都是身体的“排毒阶段”，所以晚间的休养生息是相当重要的。9-11点是淋巴排毒时段，如果你还没有谁，可以多做淋巴排毒按摩：11点-1点则是最重要的“肝”排毒时段，全身上下的废物都得在此时清出去。无论如何，在这段时间一定要熟睡。
想要拥有好皮肤吗？当然想，可是要怎么养出来呢？有些人埋怨说，每天不停地敷面膜，用护肤品，皮肤却还不见好，到底是护肤品用错了，还是应该换种方法。办法没错，只是除了外用，你还需要一些食物调理，效果才更好。详情...
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