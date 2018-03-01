洁面慕斯与洗面奶有何区别

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核心提示：洁面慕斯是什么呢？其实本质上它就是洗面奶，只是质地上不同，日常用的洗面奶是膏状的，需要在使用的时候起泡在用，而洁面慕斯是通过泵头特殊设计，轻按，瞬间就能出超细小浓密的泡泡，更为方便一些。

洁面慕斯是什么呢？其实本质上它就是洗面奶，只是质地上不同，日常用的洗面奶是膏状的，需要在使用的时候起泡在用，而洁面慕斯是通过泵头特殊设计，轻按，瞬间就能出超细小浓密的泡泡，更为方便一些。 洁面慕斯与洗面奶的区别： 1. 质地不同，日常洗面奶为膏状，需要通过打泡之后再洁面，而且洁面慕斯直接就出泡沫，节省了一些步骤，更为方便。 2. 泡沫细腻程度不同。日常如果靠手部打泡或者打泡网这些出来的泡沫没有洁面慕斯直接出的那么细腻。 3. 性价比上，洗面奶会稍微比洁面慕斯要更高些，同样的容量的情况下，洗面奶可以用得更久一些。像肌研跟旁氏的洗面奶，便宜大碗，使用感也还不错。