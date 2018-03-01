怎样解决草莓鼻？3招策略不能少

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核心提示：很多女生都会因为草莓鼻而发愁，是不是感觉约会的自信都没了呢。生怕男盆友盯着自己的鼻子看，那就太尴尬了。黑头太多的话也会撑大鼻子的毛孔，那该怎样解决草莓鼻呢？

很多女生都会因为草莓鼻而发愁，是不是感觉约会的自信都没了呢。生怕男盆友盯着自己的鼻子看，那就太尴尬了。黑头太多的话也会撑大鼻子的毛孔，那该怎样解决草莓鼻呢？ “草莓鼻”战斗策略一：释放黑头 使用撕拉式的鼻贴和黑头棒等硬性清洁方法很容易让我们脆弱的毛孔遭到伤害，导致其变得更大更可怕。使用毛孔清洁面膜将黑头浮出表面，用粉刺针轻轻的刮走表面的黑头。 “草莓鼻”战斗策略二：紧致毛孔 黑头出来后就大功告成啦？错。黑头从毛孔中被浮出，毛孔便被扩张放大，需要用棉片浸泡收敛功效的化妆水进行局部湿敷，让毛孔变紧致哦！ “草莓鼻”战斗策略三：定期清洁 每周一次的深层去角质还不足以去除顽固黑头的话，我们可以更加集中性地，针对黑头特别明显的部位涂抹深层清洁or去角质产品，然后用棉签轻轻按摩后冲洗干净。