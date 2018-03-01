怎样解决草莓鼻？3招策略不能少

核心提示：很多女生都会因为草莓鼻而发愁，是不是感觉约会的自信都没了呢。生怕男盆友盯着自己的鼻子看，那就太尴尬了。黑头太多的话也会撑大鼻子的毛孔，那该怎样解决草莓鼻呢？
推荐阅读：慎吃！这5种食物看着健康其实是身材杀手
在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！
很多女生都会因为草莓鼻而发愁，是不是感觉约会的自信都没了呢。生怕男盆友盯着自己的鼻子看，那就太尴尬了。黑头太多的话也会撑大鼻子的毛孔，那该怎样解决草莓鼻呢？
“草莓鼻”战斗策略一：释放黑头
使用撕拉式的鼻贴和黑头棒等硬性清洁方法很容易让我们脆弱的毛孔遭到伤害，导致其变得更大更可怕。使用毛孔清洁面膜将黑头浮出表面，用粉刺针轻轻的刮走表面的黑头。
“草莓鼻”战斗策略二：紧致毛孔
黑头出来后就大功告成啦？错。黑头从毛孔中被浮出，毛孔便被扩张放大，需要用棉片浸泡收敛功效的化妆水进行局部湿敷，让毛孔变紧致哦！
“草莓鼻”战斗策略三：定期清洁
每周一次的深层去角质还不足以去除顽固黑头的话，我们可以更加集中性地，针对黑头特别明显的部位涂抹深层清洁or去角质产品，然后用棉签轻轻按摩后冲洗干净。
想要拥有好皮肤吗？当然想，可是要怎么养出来呢？有些人埋怨说，每天不停地敷面膜，用护肤品，皮肤却还不见好，到底是护肤品用错了，还是应该换种方法。办法没错，只是除了外用，你还需要一些食物调理，效果才更好。详情...
很多油性肌肤的姑娘以为油性皮肤不需要补水，却不知，正是因为肌肤水分得不得补充，脸上才会不断地出油。所以油性皮肤的姑娘要注意同时控油和补水保湿。下面小编整理了油性皮肤补水小窍门，助大家用正确的方式保养肌肤。详情...
不管哪里出现疤痕，都会让你的颜值和自信大打折扣，但不要因此就烦闷，调整心态，积极修复疤痕才是正道。可是这些疤痕也但也是严重影响的人们的日常生活，特别是那些爱美的女性，有一个小疤痕都会很纠结，那么有没有简单有容易祛除疤痕呢？详情...
六一儿童节是充满欢声笑语的一个节日，它的专属性会…… [详细]
饮茶也是一门学问，不仅要分季节饮茶，还要依据个人…… [详细]
肺功能失常是一种很常见的健康现象，肺功能失常引起…… [详细]
乳头内陷怎么办？乳头内陷的4种纠正方法你知道吗？…… [详细]
每年11月中旬左右，北方地区都会开始室内供暖，但随…… [详细]
自立秋以来小编跟大家介绍过几道关于胡萝卜以及山药…… [详细]
本期是由三公仔小儿七星茶联合39育儿为您推出的参与…… [详细]