早中晚紧致提拉术 赶走双下巴

核心提示：天气回暖，春装开始映入我们的眼帘。皱纹可以填平，肤色可以化妆，唯独松弛是一眼就暴露你年龄感的头号天敌。不想穿清凉的穿装展露双下巴，那就必须先防患于未然。有忧患意识的女性已经可以开始行动了。

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天气回暖，春装开始映入我们的眼帘。皱纹可以填平，肤色可以化妆，唯独松弛是一眼就暴露你年龄感的头号天敌。不想穿清凉的穿装展露双下巴，那就必须先防患于未然。有忧患意识的女性已经可以开始行动了。

清晨 3分钟排水肿紧致术

柔肤水之后按以下4步使用排毒紧致类精华

step1：使用前，双手搓热约30 秒，按压产品一次在掌心涂于两颊、下巴、额头，用手指轻轻打圈按摩至产品吸收(反复3 次)。

step2：使用双手的中指、无名指，从法令纹到鼻翼，按从下往上的顺序涂抹提拉( 反复3次)。

step3：四指并拢后在额头以提拉方式涂抹(反复3 次)，然后从嘴周沿下颚线提拉涂抹(反复3 次)。

step4：用双手的中指指腹点按如图所示穴位，每一个穴位停留10 秒。

注意：力度以微微有酸胀感为佳。

午后 5分钟休闲提拉术

按摩前轻揉搓暖双掌也是对全脸的一种抚慰

step1：用整个掌心从下颚提拉抚按至太阳穴，再从鼻翼两侧提拉抚按至面颊发际部位。

step2：用指腹由眼头提拉抚按至眼尾，然后用掌心由下而上抚按额部，再用下掌心在太阳穴旋转按压数次。

睡前 5分钟提拉紧致按摩操

按摩油或蜂蜜的加入让睡前提拉更愉悦

step1：取1大勺蜂蜜，在脸部到前胸的部位涂抹按摩，用指尖在下巴、嘴唇打圈。

step2：嘴角、脸颊、鼻翼周围、眼睛下部、太阳穴、额头、直到发际部位，进行与Step 1 同样的按摩。

step3：在颈部画圆的同时，从上到下移动手指。

step4：用整个手指肚从内到外按摩前胸部位的肌肤。

建议：在泡澡时使用蜂蜜按摩，改善肌肤循环，不仅可以消除肤色暗沉，还能让肌肤变得丰盈滋润、改善肌肤紧致度。