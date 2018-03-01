春游晒黑怎么办？蜜粉来修饰

核心提示：春季到来，阳光明媚，不少外出旅游野餐郊游的MM们都黑了一圈吧，大家都渴望拥有通透白皙的好肌肤，怎样让你恢复娇嫩白皙的肌肤呢？适当用些蜜粉来修饰，不但可以完美修饰脸部瑕疵，还可以让肌肤看起来娇嫩白皙。

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春季到来，阳光明媚，不少外出旅游野餐郊游的MM们都黑了一圈吧，大家都渴望拥有通透白皙的好肌肤，怎样让你恢复娇嫩白皙的肌肤呢？适当用些蜜粉来修饰，不但可以完美修饰脸部瑕疵，还可以让肌肤看起来娇嫩白皙。

怎么扑蜜粉才能均匀又服贴？

扑蜜粉应该遵循量少次多，不能太厚，扑完蜜粉后，用大号的软毛刷刷去多余的粉质即可。但是有很多新手往往用粉扑沾

取蜜粉后不弹去多余蜜粉就往脸上扑，这样容易让蜜粉在脸上结块在一起，很难均匀。对于这样的新手可以尝试用大号的蜜粉刷沾取蜜粉，在化妆棉或者面纸上把刷头的蜜粉刷均匀了，再上妆，效果会好很多。 此外，蜜粉的使用与粉底不同，粉底的涂抹最好是沿着一个方向，而蜜粉的使用要反复扑、刷，才能够均匀。

简单解决蜜粉的浮粉、脱妆

有些MM不“吃妆”，上完蜜粉以后，感觉蜜粉就是浮在妆容上。一般来说，半小时后皮肤分泌的油脂与彩妆融合后，妆容就会服贴多了。但是如果画完妆半小时还是这样，那可以在刷完蜜粉后，在距离脸部20厘米处喷些保湿化妆水，然后轻轻用化妆棉轻压干净，浮粉很容易就解决了。

使用蜜粉后，睡前一定要清洗干净

蜜粉的粉质细腻，附着力强，所以清洗起来比较顽固。不知道大家有没有经验，使用蜜粉后，如果卸妆如果不是很仔细，还是会有些闪闪的粉附着在皮肤，这样的话粉质很容易堵塞毛孔，从而影响皮肤的新陈代谢和健康。所以睡前一定要格外注意，清洗干净。