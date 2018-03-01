春游晒黑怎么办？蜜粉来修饰

核心提示：春季到来，阳光明媚，不少外出旅游野餐郊游的MM们都黑了一圈吧，大家都渴望拥有通透白皙的好肌肤，怎样让你恢复娇嫩白皙的肌肤呢？适当用些蜜粉来修饰，不但可以完美修饰脸部瑕疵，还可以让肌肤看起来娇嫩白皙。
推荐阅读：慎吃！这5种食物看着健康其实是身材杀手
在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！
春季到来，阳光明媚，不少外出旅游野餐郊游的MM们都黑了一圈吧，大家都渴望拥有通透白皙的好肌肤，怎样让你恢复娇嫩白皙的肌肤呢？适当用些蜜粉来修饰，不但可以完美修饰脸部瑕疵，还可以让肌肤看起来娇嫩白皙。
怎么扑蜜粉才能均匀又服贴？
扑蜜粉应该遵循量少次多，不能太厚，扑完蜜粉后，用大号的软毛刷刷去多余的粉质即可。但是有很多新手往往用粉扑沾
取蜜粉后不弹去多余蜜粉就往脸上扑，这样容易让蜜粉在脸上结块在一起，很难均匀。对于这样的新手可以尝试用大号的蜜粉刷沾取蜜粉，在化妆棉或者面纸上把刷头的蜜粉刷均匀了，再上妆，效果会好很多。 此外，蜜粉的使用与粉底不同，粉底的涂抹最好是沿着一个方向，而蜜粉的使用要反复扑、刷，才能够均匀。
简单解决蜜粉的浮粉、脱妆
有些MM不“吃妆”，上完蜜粉以后，感觉蜜粉就是浮在妆容上。一般来说，半小时后皮肤分泌的油脂与彩妆融合后，妆容就会服贴多了。但是如果画完妆半小时还是这样，那可以在刷完蜜粉后，在距离脸部20厘米处喷些保湿化妆水，然后轻轻用化妆棉轻压干净，浮粉很容易就解决了。
使用蜜粉后，睡前一定要清洗干净
蜜粉的粉质细腻，附着力强，所以清洗起来比较顽固。不知道大家有没有经验，使用蜜粉后，如果卸妆如果不是很仔细，还是会有些闪闪的粉附着在皮肤，这样的话粉质很容易堵塞毛孔，从而影响皮肤的新陈代谢和健康。所以睡前一定要格外注意，清洗干净。
想要拥有好皮肤吗？当然想，可是要怎么养出来呢？有些人埋怨说，每天不停地敷面膜，用护肤品，皮肤却还不见好，到底是护肤品用错了，还是应该换种方法。办法没错，只是除了外用，你还需要一些食物调理，效果才更好。详情...
很多油性肌肤的姑娘以为油性皮肤不需要补水，却不知，正是因为肌肤水分得不得补充，脸上才会不断地出油。所以油性皮肤的姑娘要注意同时控油和补水保湿。下面小编整理了油性皮肤补水小窍门，助大家用正确的方式保养肌肤。详情...
不管哪里出现疤痕，都会让你的颜值和自信大打折扣，但不要因此就烦闷，调整心态，积极修复疤痕才是正道。可是这些疤痕也但也是严重影响的人们的日常生活，特别是那些爱美的女性，有一个小疤痕都会很纠结，那么有没有简单有容易祛除疤痕呢？详情...
六一儿童节是充满欢声笑语的一个节日，它的专属性会…… [详细]
饮茶也是一门学问，不仅要分季节饮茶，还要依据个人…… [详细]
肺功能失常是一种很常见的健康现象，肺功能失常引起…… [详细]
乳头内陷怎么办？乳头内陷的4种纠正方法你知道吗？…… [详细]
每年11月中旬左右，北方地区都会开始室内供暖，但随…… [详细]
自立秋以来小编跟大家介绍过几道关于胡萝卜以及山药…… [详细]
本期是由三公仔小儿七星茶联合39育儿为您推出的参与…… [详细]