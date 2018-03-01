脸上的毛孔越来越粗大是怎么回事？

核心提示：毛孔粗大很影响妆容，也影响颜值，究竟为什么会出现这种情况呢？一部分跟生活习惯有关，另一部分就跟护肤手法有关。
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毛孔粗大很影响妆容，也影响颜值，究竟为什么会出现这种情况呢？一部分跟生活习惯有关，另一部分就跟护肤手法有关。
1、肌肤老化
随着年龄的增加，血液循环逐渐不顺畅，皮肤的皮下组织脂肪层也容易松弛、缺乏弹性，如果再没有给予适当的保养与护理，必会加速老化，毛细孔自然也越加扩大。
2、皮肤清洁不当
皮肤的表皮基底层不断地制造细胞，并输送到上层，待细胞老化之后形成外层老化角质层。长期不正确的清洁皮肤方式，使得其新陈代谢不顺利，无法如期脱落，致使毛细孔扩大。
3、属油性皮肤
油性皮肤和混合性的T型部位皮脂分泌特别旺盛，过剩的皮脂堆积在毛囊里，膨胀毛孔，随着年龄的增长，毛孔看起来越来越粗大。
4、不良习惯
1）爱烟酒
香烟中的尼古丁会让血管收缩，血液循环减慢，于是干燥、老化都提早报到，脸部线条自然下垂，毛孔撑大。酒精会使血液循环加速，毛孔也随之张开，加上喝酒容易造成身体浮肿，毛孔被撑开自然再所难免。
2）随意挤压
随意挤压粉刺，过度刺激使表皮破裂，一旦伤害到真皮，便难以产生新细胞，就会留下凹凸疤痕，使毛细孔变得更明显粗大。
3）熬夜
上过夜班的人都有体会，熬一夜下来，面容憔悴的，毛孔粗大，皮肤再好的人，熬个两三年， 不想变粗都难。
4）保养品涂抹量过多
保养品并不是涂的越多越好，过多的保养品会给你的肌肤带来压力，皮肤对外重要的联络通道——毛孔，在厚重的保养品之下会扩张开，所以保养品涂抹适量即可。
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