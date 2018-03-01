脱发吃什么好？如何预防脱发

核心提示：经常脱发，其实是一种亚健康的状态，应该注意日常调节的方法，其中膳食调节，就是日常较为不错的方法，补充营养物质，调节合理的膳食含量，都是对于发质健康有利的，快来一起试试看吧！

在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

经常脱发，其实是一种亚健康的状态，应该注意日常调节的方法，其中膳食调节，就是日常较为不错的方法，补充营养物质，调节合理的膳食含量，都是对于发质健康有利的，快来一起试试看吧！

1.柑橘促进头发生长，防止脱发

补充维生素，有效防止脱发的发生。柑橘类水果中的维C，有助身体更好地吸收铁，同时，其在胶原质的生长中非常重要，促进胶原合成，可起到促进头发生长的作用。

2.吃葡萄干防止脱发

吃些葡萄干，有助于防止脱发发生。促进头皮血液循环。葡萄干含铁丰富，有利于血色素的产生，可促进血液将养分送达身体的组织和器官，头发的生长也因此得到更大的动力。

3.平常吃牛排可防止脱发

经常的吃牛排，也是防止脱发的好方法。牛排含有丰富的蛋白质、铁和锌，其中，锌可以让头皮腺体更牢固地连结在毛囊中，起到固发护发的作用。同时，头发的大部分营养来源于蛋白质，所以高蛋白的牛排也有助于头发健康，有效的防止了脱发的产生。

4.吃杏仁防止脱发

研究发现，脱发的人更易缺乏维生素B6、维E、铁和锌。另外，高脂肪饮食会造成男性雄性激素的增加，导致脱发。而杏仁中含有丰富的维生素E和锌，可以降低胆固醇，是根治脱发的超级食品。

5.鸡蛋补充多元营养防止脱发。

鸡蛋和奶制品如酸奶，是蛋白质的良好来源，同时，鸡蛋中含有硒和镁，这些矿物质都可帮助头发散发健康的魅力，解决了脱发的烦恼。

6.豆类也是防止脱发的食物

补充高蛋白。豆类尤其是黑豆是蛋白质和铁的良好来源，适合补给头发的养分。

7.脱发者应该多吃贝类

多吃一些海鲜，是有助于健康的行为。贝类中含有丰富的锌，可以帮助细胞再生，保持激素平衡，这些对头发的健康生长都至关重要。

脱发偏方

1、芝麻花、鸡冠花各60克，樟脑1.5克，白酒500克。将芝麻花，鸡冠花撕碎。然后浸泡人酒内密封，15日后过滤、再将樟脑人药酒中，使之溶化，备用。以药棉蘸药酒，涂搽脱发区，每日搽3-4次。

2、何首乌30克，大米50克，冰糖适量。将何首乌放人砂锅中煎取浓汁后去药渣，然后放人大米和冰糖，将米煮成粥即成，食用。

3、补益牛膝丸。牛膝、生地各500g，枳壳、菟丝子、地骨皮各250g，诸药捣为末，炼蜜和丸如梧桐子大，空腹，以生姜汤下30丸，渐加至50丸。本方需内服，适于肝肾不足，精血亏虚引起的脱发。

4、四物汤、六味地黄汤合裁方(生地、女贞子、桑葚、茯苓、山药、当归、川芎、赤芍、丹皮、泽泻、菟丝子、天麻)，本方需内服，适于血热生风引起的斑秃。

脱发吃什么，大家应该已经是有了相关的了解，多吃一些营养较为丰富的食物，注意膳食，这些都是对于脱发的健康有着较大帮助的，快来一起看看吧。