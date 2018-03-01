凉开水洗脸，80岁都不长皱纹

核心提示：皱纹是每个人都不想拥有的东西，因为有了它只能说明自己老了，其实你把脸洗好了，也不容易有皱纹的哦，只要这样洗脸80岁也不长皱纹，你信不信啊？

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皱纹是每个人都不想拥有的东西，因为有了它只能说明自己老了，其实你把脸洗好了，也不容易有皱纹的哦，只要这样洗脸80岁也不长皱纹，你信不信啊？

一、凉开水洗脸

懒得使用防晒霜或爽肤水的你，可以用凉开水洗脸护肤。 凉开水是一种含空气很少的“去气水”，其性质与人体细胞内的水分十分接近，具有很大的“亲和性”，从而使凉开水更容易渗透进皮肤内里。另外，凉开水 还能使皮下脂肪变为“半液态”，使皮肤显得水润不干燥。

二、清酒洗面

酒除了可以喝之外还能干什么？我们可以将少许清酒倒入温水，轻拨洗面。因为日本清酒中含有18种氨基酸和蛋白酶等多种营养成分，活化肌肤的同时还有保湿的功效。 清酒所含的酒精成分不但不会刺激皮肤，反而能深入毛孔清除皮肤污垢，保持皮肤光滑，使皮肤呈现自然通透的好状态。

三、豆腐擦脸

将豆腐弄碎装在薄纱布袋里，洗脸后用来揉搓脸部。或者也可以在弄碎的豆腐中加入一些面粉和蜂蜜，敷于脸上，20分钟后洗净即可。豆腐中含有丰富的营养成分，具有抗氧化的功效;另外，豆腐中丰富的植物乳化剂卵磷脂能加强肌肤的保湿力，每周一次用豆腐擦脸可以去除老化的角质，能使皮肤清洁平整。