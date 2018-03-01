水果生活大妙用，你知多少

核心提示：如果你以为水果只是单纯的吃吃，吃着就只是能补充维生素c，那你就错咯，其实水果再生活上还是有很多妙用的哦。

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如果你以为水果只是单纯的吃吃，吃着就只是能补充维生素c，那你就错咯，其实水果再生活上还是有很多妙用的哦。

1. 用牛油果代替眼霜

每100克牛油果中含有30克脂肪和大量蛋白质，这种优质蛋白能为眼睑下方的真皮层补充营养素，修复晒伤后的皮肤。不少明星经常用牛油果代替眼霜，以滋润她的乾性皮肤。牛油果中的干油酸成分非常接近皮肤脂肪酸，用牛油果替代眼霜，可让眼下产生皮表脂膜，即使经常熬夜，你也不会轻易产生黑眼圈！

2. 用石榴代替补水面膜

果酸最大的功效是帮真皮层吸收水分，可女人25岁以后，皮肤中的果酸成分渐渐减少，每周做补水面膜也成了必要的功课。石榴中的果酸成分是苹果的3倍，是葡萄的2.2倍，这也是全球新一代美容产品的主要成分是石榴汁的原因。皮肤专家指出，只要吃一个半石榴，就能达到面膜所起的补水效果。如果你把石榴汁挤出来，滴在脸上，10分钟后洗净，那第二天皮肤一定会变得水灵灵！

3. 用葡萄柚代替口香糖

六成以上的口气问题源于胃热，口香糖中的薄荷成分只能暂时缓解口腔中残留的胃气，不能根本解决胃热问题，因此口香糖的口气清 新效果不会超过2小时。葡萄柚中的柠檬醛成分可有效降低胃酸分泌速度、减少胃热的发生，一般来说，每天早上吃3、4瓣葡萄柚，一整天你都会有清新口气！

4. 用芒果代替洗发水

芒果中的芒果酮酸成分可修复头发。烫、染发后，发梢蛋白质流失，头发容易出现分叉、干枯，与其使用修复乳液，不如每周用芒果汁清洗一次头发！另外，如果这阵你工作繁忙、饮食不规律，不妨在餐后吃一个芒果，芒果能帮助身体吸收更多的优质动物蛋白，并将蛋白质运转于毛发，让你的头发乌黑亮泽、人人羡慕！

5. 用奇异果代替牙膏

饭后刷牙的确能让你保持口气清新，让牙齿看上去更洁白、更有光泽。但刷牙过频，会损坏牙齿表面珐琅质，让一口白牙提前衰老！除了早晚刷牙外，每顿饭后吃个奇异果！奇异果中含有大量维生素C和D，被称为水果金矿，它能有效聚合牙齿中的钙元素，让你的牙齿更坚固。更重要的是，奇异果有一定的清洁效果，吃完奇异果后喝一杯清水，所起的效果一点不比刷牙差！

6. 用柠檬代替减肥药

每天喝40克纯柠檬汁，体内的新陈代谢速度会提高21%，这是任何减肥药都难以达到的瘦身效果。柠檬酸成分可有效促进内脏的运转速度，提高消化功能，在大餐之后喝一杯柠檬汁，可帮你迅速排出体内油脂，不会因多吃而发胖。如果你不喜欢柠檬酸酸的味道， 建议你将柠檬汁挤出后，往杯中加入冰块和一点砂糖，稀释后再喝！

7. 用木瓜代替眼药水

长时间使用电脑后，发现眼睛干涩、眼神无光？先别急着用眼药水，眼药水虽可为眼球晶体补充水分，长期使用，就会让眼睛会产生依赖性。美 国健康专家发现，木瓜中的木瓜酶有很好的明目效果，每天吃一个木瓜，眼睛晶体就不会有缺水的烦恼。除此之外，在长时间的工作后，你还可以把木瓜切成片，并敷在眼睛上，这样能有效缓解眼睛疲劳，减少眼角周围的皱纹！

8. 用樱桃代替润唇膏

85%的女性爱吃樱桃！樱桃不仅味道甜美，颜色鲜艳，它还有不错的润唇效果。樱桃中的铁含量位于水果之首，铁是合成人体血红蛋白的原 料，常吃樱桃，你的双唇就能变得鲜艳、润泽！