核心提示：很多人问，多喝水能让皮肤变好吗？答案是肯定的，但喝水也要讲究方法才能事半功倍，并不是说埋头苦喝就能让皮肤变好了哦，我们一起来看看怎么喝水才能让皮肤水水嫩嫩的吧。

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很多人问，多喝水能让皮肤变好吗？答案是肯定的，但喝水也要讲究方法才能事半功倍，并不是说埋头苦喝就能让皮肤变好了哦，我们一起来看看怎么喝水才能让皮肤水水嫩嫩的吧。



1、清晨慎补水

许多女人把起床后饮水视为每日的功课，图它润肠通便，降低血粘度，让整个人看上去水灵灵的。不过消瘦，肤白，体质寒凉的人，早晨不适合饮用低于体温的牛奶，果汁或冷水，可以换作温热的汤、粥。

2、餐前补水最养胃

进固体食物前，先小饮半杯(约100毫升)，可以是室温的果汁、酸奶，也可以是温热的冰糖菊花水或淡淡的茶水，或者是一小碗浓浓的开胃汤，都是很好的养胃之法。

3、多喝看不见的水

有的人看上去一天到晚都不喝水，那是因为由食物中摄取的水分已经足够应付所需。食物也含水，比如米饭，其中含水量达到60%，而粥呢，就更是含水丰富了。翻开食物成分表不难看出，蔬菜水果的含水量一般超过70%，即便一天只吃500克果蔬，也能获得300--400毫升水分(有两怀呦)。

4、勤补水不明智

身体处于稳定状态的时候，每天正常补水1000--2000亳升，让小便保持清亮充沛就可以了。但是如果自觉或不自觉地大量饮水，这其中就有问题了。首先，说明你的身体可能处于脱水状态，身处高温环境，大量排汗或大量进食盐分都可能千百万这种情况，那么补水是必要的；其次，如果存在高血糖、垂体或肾脏功能异常的情况；或者处于感昌、发烧等感染性疾病中；又或者有泌尿系统炎症，甚至是一名高尿酸血症患者，那也可以主动大量饮水。

5、记住利水食物

所谓利水食物是指能增加身体水分排泄的食物，如西瓜、咖啡、茶等含有利尿成分，能促进肾脏尿液的形成；还有粗粮、蔬菜水果等含有膳食纤维，能在肠道结合大量水分，增加粪便的重量；辛辣刺激的成分能促进体表毛细血管的舒张，让人大汗淋漓、体表水分流失。

6、水里的“杀机”

经过煮沸的自来水可能含有具有致癌性的高氯化合物，如经较长时间放置(隔夜)水质会发生老化。

现在各种家用水处理机也纷纷登场，类似曾风靡一时的矿泉壶，这样的设备存在后续维护的问题，就如同饮水机，可能成为饮用水二次污染的源头。