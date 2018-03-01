防晒霜化妆前OR化妆后用？

核心提示：许多女性会在妆前涂抹防晒以抵抗紫外线，但保护肌肤的防晒其实只要使用方法稍微出错很有可能就会被晒黑喔。

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许多女性会在妆前涂抹防晒以抵抗紫外线，但保护肌肤的防晒其实只要使用方法稍微出错很有可能就会被晒黑喔。

脸部防晒NG使用法：

1：使用顺序出错就会造成暗沉、脱妆！

洗脸後要在什麽时候使用防晒呢？

其实使用顺序相当重要，化妆水？乳液後再使用防晒，之後上饰底乳及粉底才是最基本的。

许多人会在粉底前才涂防晒，但饰底有让粉底密着度增加的效果，因此饰底及粉底最好一起使用，若改变顺序会使粉底无法密着，容易造成脱妆及暗沉。

脱妆後的粉底会和皮脂混合并接触空气使其酸化，经过一段时间後会变色为黑色，为了避免脱妆顺序是相当重要的。

但根据产品不同，有些产品同时也兼具饰底功效，当中也有使用顺序不同的产品，请在使用前确认清楚说明书喔。

2：严禁脱妆放置不管！

正因为有涂防晒因此更要比平常注意补妆，肌肤保养及化妆品等，就像千层派一样层层堆叠，因此更容易脱妆。在妆前涂抹防晒会比平常更容易脱妆及泛油光，此时定期注意是否有脱妆及油光就变得相当重要！

特别是化妆品的油脂和皮脂混合後放置不管更是会造成黑斑，另外若放置不管会转变成为「过酸化脂质」刺激肌肤，最後造成痘痘或色素沉淀。

虽然要补妆但也不是直接将粉饼涂上喔，只需在上洗手间时经常使用面纸将脸上的油光或脱妆按压掉即可，请注意要经常进行喔。

3：「好黏腻所以少涂一点……」绝对NG！

相信有许多人会因为防晒黏腻而少量涂抹，但防晒产品上所记载的SPF及PA数值，是在肌肤上大量涂抹时的数值，因此若少量涂抹是无法有效防晒的。

因此请确实遵守产品上所记载的使用量并确实涂抹於整脸上。若是在意黏腻可在妆前先以面纸轻压脸部，将表面油分去除喔。