吃什么食物皮肤黑能变白

核心提示：皮肤白不白，主要取决于黑色素细胞合成黑色素的能力。在人的表皮基层细胞间，分布着黑色素细胞，它含有的酪氨酸酶可以将酪氨酸氧化成多糖，中间再经过一系列的代谢过程，最后便可生成黑色素。黑色素生成越多，皮肤就越黝黑，反之，则皮肤就越白皙。

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皮肤白不白，主要取决于黑色素细胞合成黑色素的能力。在人的表皮基层细胞间，分布着黑色素细胞，它含有的酪氨酸酶可以将酪氨酸氧化成多糖，中间再经过一系列的代谢过程，最后便可生成黑色素。黑色素生成越多，皮肤就越黝黑，反之，则皮肤就越白皙。

一、想要皮肤变白，先了解吃什么食物会让皮肤变黑，尽量少吃会让皮肤变黑的食物才能起到最根本的美白作用哦。

1、少吃深色食物

牛奶、鸡蛋、豆腐、鱼类等浅色食物，容易令黑色素排出，也可以减轻内脏负担。所以应少食深色食物及少喝饮料，如浓茶、可乐、咖啡和朱古力等。

2、尽量别吃油炸食物

油炸食物吃了不仅容易胖，而且内含的氧化物会加速肌肤的化，所以应尽量少食，如果实在忍不住的话，不妨在食用前补充一些维生素E的食物以抵抗老化，如南瓜、橡胶、菠菜、胡罗卜、全麦面包、花生、芝麻、糙米等。

3、少吃感光蔬果

感光类食物都容易使皮肤变黑，因为它们富含铜、铁、锌等金属元素，这些金属元素可直接或间接地增加与黑色素生成有关的酪氨、酪氨酸酶以及多巴胺醌等物质的数量与活性，多吃这类食物会令肌肤更容易受到紫外线侵害而变黑或长斑，所以要适量的摄取。

红薯、马铃薯、波菜、韭菜、芹菜、香菜、白萝卜、豆类、柠檬、木瓜、青瓜等，这些蔬果让爱长斑的皮肤更容易长出色斑。一般而言，含有挥发辛辣气味和特殊气味的蔬菜大部分属于感光蔬菜。

4、富含酩氨酸和稀有元素的食物

研究证明，酪氨酸酶的活性与体内的铜、铁、锌等元素，密切相关。经常进食富含酩氨酸和稀有元素锌、铜、铁的物，例如动物内脏肝、肾，甲壳类动物蛤、蟹、河螺、牡蛎，水产品乌鱼子，豆类的大豆、扁豆、青豆、赤豆，硬壳果类花生、核桃、黑芝麻以及葡萄干等，皮肤的色泽就较黑。因此住在海边的人，打渔的渔民，由于吃以上水产品较多，因此皮肤色泽较黑。

5、碱性食物与酸性食物吃得的不均衡

健康的人体体液呈弱碱性的，平时酸性食物与碱性食物摄入不均衡，血液会倾向酸性，从而给人体带来各种不适，促进皮肤色素斑的形成。多吃新鲜水果食用菌等食物，控制肉、酒、糖类等强酸性的食物的摄入量是保持体液呈弱碱性良好状态，防止和淡化色斑的要则。

6、添加剂

现在很多食物都是有添加剂的，要美白，你就要当心了。鸡精、防腐剂、和人造色素等食物添加剂，会加重内脏的负担不利于排出黑色素而导致形成黑斑及雀斑。