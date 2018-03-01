怎么消除鼻子两侧的脂肪粒

核心提示：脂肪粒是十分常见的肌肤问题，它就是脸上大大小小的白色疙瘩，起因是皮肤上有微小伤口，而在皮肤自行修复的过程中，生成了一个白色小囊肿，也有可能是由于皮脂被角质所覆盖，不能正常排至表皮，从而堆积与皮肤内形成的白色颗粒。想要去除也不是不可能的事。

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脂肪粒是十分常见的肌肤问题，它就是脸上大大小小的白色疙瘩，起因是皮肤上有微小伤口，而在皮肤自行修复的过程中，生成了一个白色小囊肿，也有可能是由于皮脂被角质所覆盖，不能正常排至表皮，从而堆积与皮肤内形成的白色颗粒。想要去除也不是不可能的事。

1、增加去角质次数，为肌肤深层清洁法

增加去角质次数，可以保证皮肤的排泄和吸收，属于油性皮肤的MM建议一个星期可以去一次角质，而属于敏感肌肤皮肤比较薄的MM建议半个月一次。

2、每天必须要多喝水

多喝水，有助于身体排毒，可消除脸部脂肪粒。喝柠檬水效果可是不错的，将柠檬切成薄片，去1-2片放入一杯刚烧开的开水中浸泡饮用即可，每天早上空腹饮用一杯。可以增强肠胃的蠕动，帮助消化。而柠檬有有效的杀菌功能，可以降低血脂，帮助身体排除毒素和多余的油脂，进而消除脂肪粒。

3、化妆的MM记得卸妆要彻底

如果你每天都化妆，晚上睡前如果不卸妆可卸妆不干净，就很容易造成脸部脂肪粒，彻底卸妆后，可以先用热毛巾敷脸3分钟，将脸部毛孔彻底打开，然后再用棉签蘸取适量新鲜的柠檬汁涂抹在有脂肪粒的位置，等待5分钟洗干净。

4、维生素E能去除脂肪粒

每晚清洁完肌肤之后，用维生素E油均匀的涂抹在有脂肪粒的地方，大概两周以后脂肪粒就会自己脱落，对于部分脂肪粒可能无效，不过涂维生素E这个方法比较保险，不会出现副作用。