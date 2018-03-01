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毛孔粗大，你是哪一型？

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2018-03-3039健康网
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核心提示：毛孔每个人都会有，但是大和小的区别就很大，　毛孔粗粗的看起来就和柚子皮一样，先得无比粗糙。如何细致毛孔，让你看起来白嫩滑？先要分清楚你是哪一型，对症下药才有好效果。

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　　毛孔每个人都会有，但是大和小的区别就很大， 毛孔粗粗的看起来就和柚子皮一样，先得无比粗糙。如何细致毛孔，让你看起来白嫩滑？先要分清楚你是哪一型，对症下药才有好效果。

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　　一、毛孔粗大，你是哪一型？

　　1、皮脂型毛孔粗大

　　还不到中午T字区就油光可鉴，就算上妆，不久肌肤就会变得暗沉。

　　对策：控油并维持水油平衡，适时补充无油的清爽保湿品。勤做控油之余，更不要忽略保湿润泽工作。

　　2、角质型粗大毛孔

　　T字部位有明显黑头粉刺，没有定期进行去角质层的习惯，毛孔扩大呈现圆形。

　　对策：使用添加有水杨酸、乳酸或甘醇酸的护肤品；同时定期使用去角质产品给肌肤来一次大扫除。

　　3、缺水型粗大毛孔

　　毛孔呈椭圆型粗大，同时肌纹较明显，脸上常常有局部脱屑状况，需加强保湿。

　　对策：选用含有玻尿酸、天然保湿因子、胶原蛋白等保湿能力优异的护肤品。每周2-3次补水面膜能有效解决肌肤的缺水问题。

　　二、夏日如何细致你的毛孔

　　1、定期去角质

　　夏日温度高，人体活动量增大，将会加速人体新陈代谢的速度。因此，人体的废旧物质更新的频率就会增快，肌肤的角质层也会增生得更快。

　　角质层堆积，很容易在令肌肤毛孔增大，甚至可能发炎。让肌肤看上去变得暗沉发黄。

　　所以，夏天要隔2-3天，使用温和的去角质产品，将废旧的角质层推走。毛孔没有污垢堆积，后续收毛孔的动作也会变得更有效。

　　2、爽肤水收毛孔很见效

　　化妆水可以给肌肤补充水分，且有二次清洁的效果。选择有控油功效的化妆水，可再次清洁毛孔中的残留的油脂污垢，又能控制T字区油脂的分泌。

　　使用前可将化妆水放在冰箱里冷藏，控油效果更佳。

　　3、控油产品要慎用

　　对于油性肌肤毛孔粗大的问题，控油产品无疑有着莫大的吸引力。但是，专业人士表示，有些控油产品只是通过酒精或者有机酸进行收敛毛孔，让油分无法分出来，表面看，肌肤确实干爽了一点，但是油脂分泌一点没有少，而是堵塞在毛孔中，有肯呢过会引发痘痘，使毛孔变得更加粗大。

　　4、夏日卸妆不可少

　　夏日油脂分泌较多，容易和皮脂、灰尘、彩妆等混合阻塞毛孔。想要在夏天拥有细致的毛孔，彻底清洁肌肤是第一步。使用具有卸妆效用的洁面产品进行脸部清洁，可以确保将皮肤表层的污垢去除，不会堆积堵塞毛孔。

　　5、运动排毒

　　通过运动也是给毛孔排毒的一个非常简单健康有效的方式。在运动的过程中，血液循环会加快，肌肤新陈代谢也会加速，身体的排汗使得堵塞在毛孔内的污垢也跟着一起排出，让毛孔得到自由的呼吸，所以，运动也是护肤的一种方式。

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