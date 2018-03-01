春季护肤 如何挑选护肤油？

核心提示：春季皮肤容易干燥，不小心导致过敏。想要好好地呵护自己的肌肤，保湿必定是最重要的课题，而保湿护肤油也成为了越来越多的护肤达人们的保湿圣品。不要以为护肤油会令你毛孔堵塞，反正导致肌肤更加出油。其实，现在的护肤油已经经过不断改良，既可以达到保湿的效果，还令到你的肌肤滋润无油腻。现在，小编带你一同了解护肤油的神奇效果吧。

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春季皮肤容易干燥，不小心导致过敏。想要好好地呵护自己的肌肤，保湿必定是最重要的课题，而保湿护肤油也成为了越来越多的护肤达人们的保湿圣品。不要以为护肤油会令你毛孔堵塞，反正导致肌肤更加出油。其实，现在的护肤油已经经过不断改良，既可以达到保湿的效果，还令到你的肌肤滋润无油腻。现在，小编带你一同了解护肤油的神奇效果吧。

如何挑选护肤油

1、尽可能选全天然成分的，既然护肤油本身的出现就是为了尽可能接近自然，逃离乳化剂、防腐剂、香精，那么就自然到底。

2、选择适合自己的成分，不妨多学习一点不同基础油的效果与适合肤质，例如玫瑰果油抗老很好，但不适宜痘痘肌肤;橄榄油含有较多油酸，具有轻微刺激性，敏感肌最好用钱先做测试等等。

3、可以先闻气味，天然植物油容易氧化而出现“哈拉味”，这种味道表示该油的时间较久，或者抗氧化体系做得不够好，需要避免。

4、还要注意油的亲和性，先取一滴涂抹于洗净后的手背皮肤上，稍加按摩，半小时后观察油光是否明显，如果油光过于明显，表明亲和性较差。