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女性养颜多吃10种红色食物

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2018-03-3039健康网
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核心提示：研究表明，红色食物一般具有极强的抗氧化性，它们富含番茄红素、丹宁酸等，可以保护细胞，具有抗炎作用。有些战友易受感冒病毒的“欺负”，多食红色食物会助你一臂之力。

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　　1、红米

　　红米含有丰富的淀粉与植物蛋白质，可补充消耗的体力及维持身体正常体温。它富含众多的营养素，其中以铁质最为丰富，故有补血及预防贫血的功效。

　　内含丰富的磷，维生素A、B群，能改善营养不良夜盲症脚气病等毛病；又能有效舒缓疲劳、精神不振和失眠等症状。所含的泛酸、维生素E、谷胱甘滕胺酸等物质，则有抑制致癌物质的作用，尤其对预防结肠癌的作用更是明显。

　　2、红萝卜

　　红萝卜对于女性来说，有以下三大作用：

　　《本草经疏》记载：“莱菔根利大小便”、“制面毒”。现代科学表明：红萝卜内含有大量纤维素、B族维生素、钾、镁等可促进肠胃蠕动的物质，有助于体内废物的排出，对便秘青春痘都有很好的治疗作用。

　　3、红酒

　　喝红酒对皮肤有益的理由是：红葡萄酒中的萃取物，可控制皮肤的老化—在植物界中常出现的强力抗损坏物质，在红葡萄酒中就含有。并且存在10种以上的成分，特别是所含有生成红色素的成分，能防止损坏活性氧气，功效非常明显。

　　优质的红葡萄酒中含有丰富的铁，对女性非常有好处，可以起到补血的作用，使脸色变得红润。同时，女性在怀孕时体内脂肪的含量会有很大增加，产后喝一些葡萄酒，其中的抗氧化剂可以防止脂肪的氧化堆积，对身材的恢复很有帮助。

　　4、番茄

　　据营养学家研究测定：每人每天食用50克-100克鲜番茄，即可满足人体对几种维生素和矿物质的需要。番茄含的“番茄素”，有抑制细菌的作用；含的苹果酸、柠檬酸和糖类，有助消化的功能。

　　5、三文鱼

　　中国人的餐桌上应该多些深海鱼，最好一周三次，特别是三文鱼。去年世界卫生组织发表的一项调查，指出日本人是亚洲区中最长寿的一群。这项殊荣当然要归功于日本人崇尚低脂肪饮食，多吃三文鱼和多喝绿茶的习惯。

　　北京大学第一医院皮肤科副主任医师吴艳指出，只能从饮食中摄取的Ω-3不饱和脂肪酸在滋润肌肤、预防和去除皱纹中扮演着关键的角色。Ω-3不饱和脂肪酸是皮肤屏障的组成成分，补充后可以帮助皮肤锁住水分，达到滋润保湿的功效，此外，它还有很强的抗氧化作用，能有效防止皮肤衰老和产生皱纹。

　　研究证实，产自大西洋的挪威三文鱼是所有鱼类中含Ω-3不饱和脂肪酸最高的鱼类。

　　除了Ω-3不饱和脂肪酸，在三文鱼中还有另外一种强效抗氧化成分——虾青素，三文鱼的橙红色即来源于此。虾青素的抗氧化能力是普通维生素E的550~1000倍，能有效抗击自由基，延缓皮肤衰老，同时还能够保护皮肤免受紫外线的伤害。

　　6、红辣椒

　　椒类一般比橙含有更丰富的维生素c、铁、钙、磷和维生素B族，如每100克新鲜的红尖辣椒中，维生素c含量为144毫克，居新鲜蔬菜的首位。丰富的维生素c可以控制心脏病及冠状动脉硬化，降低胆固醇。辣椒中的β-胡萝卜素含量为1390微克，是获得类胡萝卜素、叶黄素、玉米黄质和β-玉米黄质的最好来源之一，它们都是最有效的抗氧化剂之一，可以使呼吸道畅通，有预防风寒感冒的作用。

　　辣椒不光对于伤风受寒的人很有用，对于调整血脂似乎也有帮助。国外研究指出，老鼠吃下富含辣椒的食物后，血液中的甘油三酯和低密度脂蛋白（俗称坏的胆固醇）都明显地减少了许多。辣椒含有一种特殊物质，能加速新陈代谢以达到燃烧体内脂肪的效果，从而起到减肥的作用。这种物质还可以促进荷尔蒙分泌，对皮肤有很好的美容保健作用。

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