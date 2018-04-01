收缩毛孔速成方法 让毛孔隐形

核心提示：用毛孔隐形法，让你的肌肤立马变得光洁如新、毛孔细致无比，瞬间散发迷人光彩。
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想要快速收缩毛孔首先要了解自己的到底属于哪种粗毛孔，对症下药，才会让你的肌肤立马变得光洁如新、毛孔细致无比，瞬间散发迷人光彩。
缺水型粗毛孔：
缺水型的粗毛孔多半都是因為熬夜或肌肤长期处在缺水状态，导致粗大的毛孔。所以应对缺水型粗毛孔，最简单的方式就是补水保湿，编辑建议选用含有玻尿酸、胶原蛋白及保湿因子的护肤产品。
角质型粗毛孔：
角质层的堆积让毛孔粗大，所以对於这类粗毛孔最简单的方式就是清除肌肤表面堆积的厚重角质层，让毛孔得到呼吸。编辑建议选用含有果酸或去角质颗粒的磨砂產品进行角质护理。
油田型粗毛孔：
油性肌肤、青春期、吃得过油都是形成油光满面皮肤的源头，所以对於油性皮肤毛孔粗大是家常便饭的事。针对油田型粗毛孔时，选取控油及金缕梅、金盏花等植物成分都会改善粗毛孔现象。
衰老型粗毛孔：
肌肤的自然衰老带来的粗大毛孔，我们要靠加强肌肤紧实度来实现零毛孔，所以含有维他命A或大豆成分的护肤品都是紧致衰老型粗毛孔的好帮手。
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