春季雾霾天 该如何护肤？

核心提示：春天天气时晴时雾霾，让人不敢尽情的享受春色。这个雾霾严重的气候，春风不停地摧残着女性朋友的肌肤。我们要如何拯救雾霾肌肤呢？来点美丽小窍门，拒绝当吸尘器。
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春天天气时晴时雾霾，让人不敢尽情的享受春色。这个雾霾严重的气候，春风不停地摧残着女性朋友的肌肤。我们要如何拯救雾霾肌肤呢？来点美丽小窍门，拒绝当吸尘器。
一、彻底清洁肌肤
雾霾天气悬浮颗粒物多，难免会堵塞在毛孔中形成黑头，造成毛孔阻塞，角质堆积，肌肤起皮。我们在做好防护之余一定要做好深层清洁的工作。
二、加强肌肤补水与养护
“补水保湿”确实是老生常谈，可只有水分能有助于肌肤代谢顺利，增加自身抵抗力，减少因外来污物引起的过敏及炎症。而雾霾天气会加速肌肤水分的流失，因此肌肤此时需要的不仅是补充，还要尽量减少流失。
三、选对一支最适合自己的BB霜
雾霾天气出门办事，单单是戴口罩绝对不够。口罩的作用只能是遮盖半张脸，阻隔一定的大气污染物吸入量，而裸露在外的眼周、额头等部位，则容易堆积灰尘，造成毛孔堵塞。所以灰霾天气一定要做好涂抹隔离霜的工作，厚厚地在脸部涂抹一层隔离产品，将肌肤严密地包裹防护起来，能充分有效隔离空气中的有害物质伤害。
四、多饮用温水，帮助身体肌肤排毒
由于雾霾天气的影响，肌肤自身的排毒功能受到一定的阻碍，想要加速细胞排除毒素、改善肌肤暗哑缺水状态的朋友可以好好利用晚上11点到次日凌晨5点这一段时间进行肌肤护理。如在这个时间段中涂抹含有透明质酸、胶原蛋白、赤芝多肽、赤芝多糖等成分的护肤品，能有效促进肌肤夜间的新陈代谢，补水排除毒素。
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