对你的皮肤好的6种天然成分

核心提示：当你正在寻找解决你肌肤问题的方法时，其实大自然往往可以告诉你答案。专家揭示治疗痤疮，色素不均，晒伤，和更多的肌肤问题，最好的方法是使用含有天然成分的产品。

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当你正在寻找解决你肌肤问题的方法时，其实大自然往往可以告诉你答案。专家揭示治疗痤疮，色素不均，晒伤，和更多的肌肤问题，最好的方法是使用含有天然成分的产品。

1、β-胡萝卜素

“红色、橙色、黄色水果和蔬菜，如胡萝卜、红薯、南瓜都富含了β-胡萝卜素，对于营养皮肤具有许多好处。”共同创办了某品牌护肤系列的伊莱弗勒说，“你的身体将β-胡萝卜素转化为维生素A ，维生素A是伤口愈合、防止阳光的伤害、促进细胞的新陈代谢必需的营养物质。”

皮肤科南加州大学助理临床教授和皮肤科专家杰西卡吴医师说：“研究报告说，外用β-胡萝卜素可以使皮肤变色，对黄褐斑有提高抗氧化的好处。”

2、绿茶提取物

纽约皮肤科医生、BeautyRx护肤品的创造者尼尔·舒尔茨医学博士说：“这种健康的饮料含有高浓度的抗氧化剂的化学物质(儿茶素如儿茶和黄酮类、山柰酚、茶黄素等)有助于防止和抵抗紫外线损伤皮肤，这些化学物质使绿茶具有天然抗炎、皮肤护理和皮肤舒缓的成分。”

3、甘草

甘草提取物的抗炎特性是治疗红肿和酒渣鼻最好的天然成分。它也已被证明通过阻断黑色素的产生能够降低不均匀色素。吴博士建议在眼部护理产品中寻找甘草提取成分，因为一项研究发现，含有该成分的眼霜有助于减轻黑眼圈。

4、燕麦

胶状燕麦是少有的天然成分，美国食品和药物管理局已批准用于治疗皮肤过敏如湿疹、皮肤干燥、毒藤、毒橡树、昆虫叮咬。吴博士说：“燕麦脂质和蛋白质有助于补充和保持皮肤屏障。”同时她解释道，“燕麦含有抗炎和抗氧化的化学物质。”

5、大豆

“如果你想让你的皮肤看起来更明亮、肤色更均匀，可以寻找这个成分，”吴博士说。“外用大豆已被证明，通过抑制皮肤黑色素过度产生，减轻黄褐斑和太阳伤害。”

在纳什维尔的黄金皮肤护理中心医学主任，皮肤科医生迈克尔·金医学博士说：“对于寻找那些替代高强度成分，如类维生素A和对苯二酚，大豆产品是一个特别好的选择。”

6、维生素C

你可能认为维生素C作为防御感冒的基础成分，但它也有抵抗常见皮肤老化的迹象——下垂和迟钝。吴博士解释说，维生素C有助于胶原蛋白合成，这对于皮肤坚实和平滑度至关重要。另外，它具有抗氧化剂的好处，可以帮助对抗自由基损伤和减轻黑斑。维生素C也可以调节皮脂分泌，防止粉刺和减少炎症。

同时，你要多吃柑橘类水果，以确保你的皮肤受益于维生素C。