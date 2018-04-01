核心提示：眉毛的颜色要根据发色来变化，如果你是黑发那眉毛颜色可以适当深一点；但如果你的头发是浅色，还顶着两条浓眉，那就真的要变成蜡笔小新了，会显得非常突兀，所以调整好眉毛的颜色也是关键。
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什么是标准的眉形？
A、眉头
在鼻翼与内眼角的垂直延长线上，最下方的眉毛就是眉头的基准点。
B、眉中
位于眼白至瞳孔边缘的垂直延长线所形成的区域，眉中一定要修剪平整。
C、眉峰
在眉骨上方，位于瞳孔的外围，约为眉毛2/3处，修剪时注意两侧眉毛的眉峰高度要一致。
D、眉尾
位于嘴角和眼尾的延长线上，延长线上高于眉头的部位即为眉尾，可将过长的毛发修剪掉，如果眉毛较短，则需后续补色。
E、眉间
位于双眉中间的部位，如有杂毛也需要剔除干净。
F、眉弓
位于眉尾下方和上眼皮之间的突出处，多余的杂毛要剔除干净。
画眉毛的注意事项
眉毛的颜色要根据发色来变化，如果你是黑发那眉毛颜色可以适当深一点；但如果你的头发是浅色，还顶着两条浓眉，那就真的要变成蜡笔小新了，会显得非常突兀，所以调整好眉毛的颜色也是关键。
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