双眼皮贴撕扯时需注意力度

核心提示：审美标准从来都在变，但惟独双眼皮更讨喜这个标准好像一直没有改变。虽然喜欢双眼皮，但是真的敢于在眼皮上动刀子的姑娘还是少数，多数都是贴贴双眼皮。

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审美标准从来都在变，但惟独双眼皮更讨喜这个标准好像一直没有改变。虽然喜欢双眼皮，但是真的敢于在眼皮上动刀子的姑娘还是少数，多数都是贴贴双眼皮。

双眼皮贴不易伤肌肤 撕扯时需注意力度

贴双眼皮贴会是更加普遍的“一秒钟变双眼皮”的做法。对于爱美的姑娘，双眼皮贴并不会对肌肤造成过多的伤害，但是在粘贴和撕扯的时候需要注意力度，防止造成眼部肌肤的过多拉扯。

因眼部肌肤较为娇嫩，如果粘贴和撕掉双眼皮贴的力度过猛且幅度过大，会容易因牵扯过度而对眼周肌肤造成伤害，会有产生纹路的危险。同时，毛医生表示如果在使用双眼皮贴时眼部肌肤有红肿等过敏现象，最好停止使用并及时就诊。