核心提示：哪个女孩不希望自己是肌肤白皙细腻的小仙女？为了去黑头去痘痘变美白，女生们可谓是使尽了十八般武艺，什么家传偏方、护肤DIY、代购护肤品全部试了个遍。然而，在追求美丽的道路上，不少女生却把自己好端端的皮肤作出了敏感肌，有的甚至因此而烂脸毁容……

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哪个女孩不希望自己是肌肤白皙细腻的小仙女？为了去黑头去痘痘变美白，女生们可谓是使尽了十八般武艺，什么家传偏方、护肤DIY、代购护肤品全部试了个遍。然而，在追求美丽的道路上，不少女生却把自己好端端的皮肤作出了敏感肌，有的甚至因此而烂脸毁容……

这样护肤，分分钟烂脸！

那么，有哪些护肤误区，是女生们最容易踏入的呢？

这样护肤，分分钟烂脸！

误区1：民间D.I.Y

听说食盐能祛黑头，于是一把把食盐往脸上搓，结果满脸红肿，导致皮肤变得越来越薄；听说敷胡萝卜能美白皮肤，于是整日整夜地敷胡萝卜，结果脸蛋变得又黄又黯淡，几天都洗不掉；听说黄瓜+白醋能祛痘，于是天天用来湿敷，结果敷了几次，皮肤变得“火辣辣”的，离烂脸不远……

很多女生都相信网上所谓的护肤“常识”，并且喜欢自制一些护肤产品，还美其名曰“天然护肤”。其实网上的护肤理论很多都没有科学依据，我们不能盲目相信。另外，很多女生皮肤有个什么小问题，都不喜欢看医生，而是网上搜一些偏方、秘籍，以为自己有妙手回春的能力，其实只会让情况越来越糟糕。皮肤有问题最好的方法就是看医生，比任何偏方来得更快、更准、更狠。

误区2：滥用护肤品

有的妹纸总是担心自己的皮肤营养不够，护肤喜欢多多益善。如：一日多次地使用面乳面霜，结果皮肤吸收不了反而导致水油不平衡，令皮肤变得油腻粗糙；频繁使用磨砂去角质膏，结果角质层变得越来越薄，最终使得脱皮干燥等问题接踵而来……

物极必反，护肤品虽好，但却是不能滥用的，否则超过了肌肤的负荷，不但不能被肌肤所吸收，反而还会堵塞毛孔，造成一些肌肤问题。

误区3：相信微商产品

相信每个人的朋友圈里面都有几个做微商的人，这些人在发朋友圈时，总是会宣称自己的产品安全可靠、效果惊人、天然无刺激等，并且还会附上产品使用前后的对比图与几张美女照片等作为示证。很多人刷朋友圈看了微商的广告，总是抵挡不了诱惑，继而买买买。

然而，微商产品鱼龙混杂，商品从哪里来的，质检是否过关，所含化学成分是否超标等都无从考证，如果因为使用了三无产品而毁容，毁了容又浪费钱，最终会令人“赔了夫人又折兵”。