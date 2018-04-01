教你认清美白的七大误区

核心提示：皮肤白净细腻是每个女儿的梦想。为了这个梦想，很多人都尝试过各种美白方法。然而很多自以为美白的方法却是没有达到美白的效果。这样就浪费我们的时间还有金钱，下面小编教你认清美白的误区。

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皮肤白净细腻是每个女儿的梦想。为了这个梦想，很多人都尝试过各种美白方法。然而很多自以为美白的方法却是没有达到美白的效果。这样就浪费我们的时间还有金钱，下面小编教你认清美白的误区。

1、卸妆不彻底

白领一族几乎抛舍不了彩妆。但彩妆为白领增加美丽的同时也给肌肤也留下了隐患。化妆是使用的粉底、眼影等一般含有油脂，需要使用含油性的清洁霜先行清洁，再以洁面乳洗净。双重清洁，才能彻底清除残妆、皮脂分泌物以及附在肌肤上的污垢，让毛孔畅通，肌肤才能清新透气、自由呼吸。不然卸妆不彻底的话，很容易造成黑色素沉积，再多的美白产品都会白费的。

2、睡眠不足与美白无关

睡得安稳、睡得好，还要睡得饱，睡眠的质和量你都兼顾了吗？熬夜、通宵、牺牲睡眠的结果，不仅让新陈代谢减缓、黑色素沉积，而且使得黑斑、雀斑、黑眼圈都迎面而来。

3、一套美白产品就足够

我们每天在室内、室外，有些人甚至国内、国外不断换位置，不同的地区、季节、纬度和高度，都有迥异的温、湿度特征。现在春天的天气变幻莫测，所以别以为一套美白产品就足够美白。应该根据季节的变更选择不同的美白产品，但是也不能变换地太频繁，以免伤害到皮肤。

4、名牌美白可以彻底美白

现在的护肤品强调优质、自然，的确是有美白效果，但是也相对会产生许多护肤品不适应的问题。其实护肤品选购的原则是以“适合自己”为第一准则。所以，千万别一口气买整套的昂贵护肤品，除非你之前已经使用过觉得适合自己。

5、让你迅速美白的妙法

别被夸大不实的广告所诱惑，以为一夜之间可以换来雪白的肌肤。美白没有速成的，一定要用温和的产品，经过日积月累的保养，才能渐渐转变为白皙的肤质。另外，如果想进行果酸换肤、辐射祛斑等美白手术，虽然能达到快速美白的效果，但一定要找专业有保障的美容机构或医院，不能随意选择不合格的机构进行这样得手术，不然很容易伤害到皮肤，而且这样得伤害是不可逆的。

6、随意乱吃会误美白大计

有些人有些事物上瘾，比如咖啡、麻辣锅、麦当劳和巧克力。其实这些食物都会影响我们的美白计划，为了自己的美白，还是远离这些食物吧。平时不妨吃得清淡点，尤其要多一点绿色蔬菜和新鲜水果，随时补充维生素C，薏米、牛奶、蜂蜜、柠檬，这些食物都有助于我们的美白

7、一次日晒是不会影响美白的

即使做了全面的防晒措施，但只是到海边晒几个钟皮肤就很快变黑的，更何况没有进行任何的防晒措施。日晒是可以累积的，无论是否长时间日晒都必须涂上防晒霜，保证防晒做到滴水不漏才行，都一稍以闪失就可能让你的美白计划前功尽废。