核心提示：现在很多女生都是自制面膜，尤其是黄瓜面膜，据说黄瓜面膜可以美白保湿，那么黄瓜可以天天敷脸吗？黄瓜可以去黑眼圈吗？

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黄瓜可以天天敷脸吗？

爱秀美小编是 不建议黄瓜天天敷脸的哦，一周用两三次就可以了。

1、黄瓜面膜可以天天使用，但其效果和隔天使用一次并没有什么区别，也就是说过于频繁地贴黄瓜会造成无谓的浪费，而且有的人天生角质层比较薄，如果天天使用的话，容易出现过敏的现象，这样会适得其反。

2、建议一周使用三次就可以，而且在使用的过程中，可以添加蜂蜜、牛奶或者蛋清，可以在补水的同时，让肌肤更加滋润。

3、需要注意的是，现在黄瓜普遍都打农药，在使用之前一定要清洗干净。

黄瓜可以去黑眼圈吗？

黄瓜可以缓解黑眼圈，但是不能消除黑眼圈。

自制小黄瓜眼膜：黄瓜的美容功效毋庸质疑，可以在眼袋的部位，把切片的小黄瓜敷上，用来镇静肌肤帮助减轻黑眼圈的症状。不过千万记住，敷完小黄瓜眼膜的皮肤干净细薄，容易晒伤，所以要躲避阳光，以免消除了眼袋却多了雀斑。

多数人的黑眼圈是后天原因，即因经常熬夜、吸烟、清除眼影妆不彻底或睡觉时枕头太低而形成的。

黄瓜敷脸切片多厚？

黄瓜敷脸黄瓜切片时，切的越薄越好，因为这样皮肤会更好吸收。黄瓜片一般切大约1毫米左右。再说，厚的也贴不住。

黄瓜切薄的吸收更好黄瓜水分充足，虽说切片越厚意味着水分越多，但这并不代表肌肤一定都能吸收完。而且黄瓜本身有氧化性，敷的时间长了还会导致反吸收。所以切薄的吸收更好，同时也避免贴很久带来的反吸收问题。