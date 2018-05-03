核心提示：一直有传闻说白醋洗脸可以美白祛斑，那么白醋洗脸真能去斑吗？白醋洗脸真的会变白吗？白醋洗脸的正确方法是什么？

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白醋洗脸真能去斑吗？

白醋洗脸不能去斑，但是能淡斑。

我们知道，醋是弱酸性物质，弱酸性物质用在皮肤上，可以起到快速代谢角质层作用，所以用醋洗脸可以起到一点美白淡斑作用！

使用白醋洗脸对斑有一点淡化作用，但不会有太明显的祛斑作用哟！经过几次醋洗脸可以感到，一点面部光滑作用的！

用清水稀释后的白醋水可以用于洗脸。白醋本身有抑菌、美白、软化角质的作用，每天坚持用白醋洗脸可以让面部肌肤白白嫩嫩，还有抑制粉刺生长的作用。

白醋洗脸真的会变白吗？

白醋比例很高的话，洗完脸之后就能变白，不过高浓度的醋酸对皮肤有刺激，而且不能每天都用白醋洗脸，白醋洗脸的美白效果不能持久。

白醋洗脸的正确方法

1、白醋用法

用白醋洗脸，肯定很多人想问究竟放多少白醋到水中才合适，才能起到美容祛斑的效果。我们要知道白醋对于人体的皮肤是具有刺激性的，如果长期用大量的白醋洗脸很容易造成皮肤胶质层变薄，皮肤水分流失导致细纹、干燥等皮肤问题出现。所以，每次洗脸的时候要少放一点白醋，才能让皮肤慢慢适应白醋以起到美容皮肤的效果。

2、洗脸水温

用白醋洗脸的时候也要注意水温的控制。我们知道用冷水洗脸能够帮助刺激脸部血管进行反射性收缩以增加脸部的血液循环，促进营养供应，能够有效增强面部肌肤弹性和营养。而用热水洗脸又能够更有效的清洁肌肤。一般洗脸最好是用温水，能够集合冷热水的优势又不至于对皮肤造成损伤。

3、白醋洗脸频率

一般每天洗两次脸就足够了，过多地洗脸很容易造成脸部皮肤角质层遭到破坏，造成皮肤问题。使用白醋洗脸的话，为了避免白醋对脸部皮肤的刺激一般一天1次即可，保证脸部油脂能够有正常的代谢协调。另外在连续用白醋洗脸半个月后最好能够停止一个礼拜，让皮肤能够有自我恢复的时间，避免过多依赖白醋，造成新的皮肤问题。

4、白醋用量

用白醋洗脸，肯定很多人想问究竟放多少白醋到水中才合适，才能起到美容祛斑的效果。我们要知道白醋对于人体的皮肤是具有刺激性的，如果长期用大量的白醋洗脸很容易造成皮肤胶质层变薄，皮肤水分流失导致细纹、干燥等皮肤问题出现。所以，每次洗脸的时候要少放一点白醋，才能让皮肤慢慢适应白醋以起到美容皮肤的效果。