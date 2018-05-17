萝莉变大叔 小仙女长胡子要不要刮？

核心提示：女生长胡子！要变成男生了吗？天呐噜！女生长胡子怎么办？

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开栏的话：

我们每天都在使用身体，但是你真的了解它吗？要想让身体更好地为我们服务，就必须先了解熟悉人体的结构与秘密。今天，让我们一起来探索未知的身体！

本期秘密：

女生长胡子！要变成男生了吗？天呐噜！女生长胡子怎么办？

不少人都认为，男生长胡子，女生长辫子。但是，生活中有些女生也有薄薄的胡须。每当照镜子时，一脸淡淡的忧桑，说好的小仙女呢？

女生为什么会长胡子？

1. 雄性激素分泌偏多

毛发的生长受神经、内分泌系统的控制及调节，其中内分泌雄性激素代谢影响最为明显。女生体内也有雄性激素，具有刺激毛母细胞生长的作用。当体内雄性激素代谢异常时，毛发量也会发生改变。因此，体内雄性激素过多导致部分女生长胡子。

2. 部分综合征导致

肾上腺皮质综合征、糖尿病综合征、多囊卵巢综合症等可能会导致体内雄激素过多，引发多毛症，导致胡子生长。例如，糖尿病综合征主要的临床表现就是女生长胡子、全身性多毛、显著肥胖等等。

3.服用药物导致

长胡子也可能为药源性引起，如使用地仑丁、皮质类固醇、补骨脂素或链霉素等。这种药源性多毛症通常在停药后症状即可消失。

首先，要对自身状况进行分析。如果是病理性导致长胡子，要及时去医院诊治。排除器质性病变，女生长胡子也不要有心理负担。但是，切记！不要盲目地刮胡子！否则小胡子只会更黑更密。

那么，如何去除小胡子呢？

1. 补充维生素E

可以通过调整饮食结构、作息来缓解。平时多吃猕猴桃等富含维生素E的水果，有利于身体内激素的平衡。长期食用对于去除小胡子很有帮助。

2. 少吃富含激素的食品

少喝可乐，少吃快餐、油炸食品等，吃过多的激素类食物会对身体造成很大负担，甚者会加重体内的激素分泌失调。

3.选择适用的脱毛膏

购买前，一定要经过大量的调查哟。使用时，可以在其他部位尝试脱毛，确保脱毛膏滋润，不会对面部皮肤带来损伤。由于毛发有生长周期，脱毛膏也要定期使用。

难道就没有更简单、更粗暴的方法吗？

4.激光脱毛

如果小胡子又长又密，可以试试激光脱毛。利用激光原理，通过毛发吸收能量来破坏毛囊，让唇毛变细变少。一定要到正规医院进行激光脱毛哦！