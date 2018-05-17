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萝莉变大叔 小仙女长胡子要不要刮？

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2018-05-17网易
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核心提示：女生长胡子！要变成男生了吗？天呐噜！女生长胡子怎么办？

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　　开栏的话：

　　我们每天都在使用身体，但是你真的了解它吗？要想让身体更好地为我们服务，就必须先了解熟悉人体的结构与秘密。今天，让我们一起来探索未知的身体！

　　本期秘密：

　　女生长胡子！要变成男生了吗？天呐噜！女生长胡子怎么办？

　　不少人都认为，男生长胡子，女生长辫子。但是，生活中有些女生也有薄薄的胡须。每当照镜子时，一脸淡淡的忧桑，说好的小仙女呢？

　　女生为什么会长胡子？

　　1.  雄性激素分泌偏多

　　毛发的生长受神经、内分泌系统的控制及调节，其中内分泌雄性激素代谢影响最为明显。女生体内也有雄性激素，具有刺激毛母细胞生长的作用。当体内雄性激素代谢异常时，毛发量也会发生改变。因此，体内雄性激素过多导致部分女生长胡子。

　　2.  部分综合征导致

　　肾上腺皮质综合征、糖尿病综合征、多囊卵巢综合症等可能会导致体内雄激素过多，引发多毛症，导致胡子生长。例如，糖尿病综合征主要的临床表现就是女生长胡子、全身性多毛、显著肥胖等等。

　　3.服用药物导致

　　长胡子也可能为药源性引起，如使用地仑丁、皮质类固醇、补骨脂素或链霉素等。这种药源性多毛症通常在停药后症状即可消失。

　　

萝莉变大叔 小仙女长胡子要不要刮？

　　首先，要对自身状况进行分析。如果是病理性导致长胡子，要及时去医院诊治。排除器质性病变，女生长胡子也不要有心理负担。但是，切记！不要盲目地刮胡子！否则小胡子只会更黑更密。

　　那么，如何去除小胡子呢？

　　1.  补充维生素E

　　可以通过调整饮食结构、作息来缓解。平时多吃猕猴桃等富含维生素E的水果，有利于身体内激素的平衡。长期食用对于去除小胡子很有帮助。

　　2.   少吃富含激素的食品

　　少喝可乐，少吃快餐、油炸食品等，吃过多的激素类食物会对身体造成很大负担，甚者会加重体内的激素分泌失调。

　　3.选择适用的脱毛膏

　　购买前，一定要经过大量的调查哟。使用时，可以在其他部位尝试脱毛，确保脱毛膏滋润，不会对面部皮肤带来损伤。由于毛发有生长周期，脱毛膏也要定期使用。

　　难道就没有更简单、更粗暴的方法吗？

　　4.激光脱毛

　　如果小胡子又长又密，可以试试激光脱毛。利用激光原理，通过毛发吸收能量来破坏毛囊，让唇毛变细变少。一定要到正规医院进行激光脱毛哦！

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