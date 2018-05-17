干燥肌的保湿面膜正确3步走

核心提示：现在这天气肌肤极容易干燥、敏感、暗陈、甚至爆痘。其实肌肤的这些问题都是缺水惹的祸，只要做好保湿 工作，很多换季的肌肤问题都会迎刃而解！换季时期该如何做足保湿面膜工作呢？

在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

使用面膜前

Step 1：使用面膜前，最好先做过敏试验，将少许面膜敷料抹在手背上，30分钟后洗去，若涂抹处无红痒反应，即可抹在脸上。特别是对于DIY面膜，更应该坚持先做过敏测试的习惯。

Step 2：涂面膜前，应先卸妆 、洗脸，必要时也可先去角质 ，以利面膜的吸收，也避免污垢、灰尘进入毛孔。

面膜进行时

Step 1：洗完脸，敷上面膜前，可先以热毛巾湿敷在脸部三分钟，然后在面部各处按摩三到五分钟，提升敷脸的效果。

Step 2：使用保湿 面膜，如果是涂抹式面膜，可以在洗澡的同时进行，特别有利于补水和吸收哦。面膜很容易干燥，如果在洗澡时使用，可以避免强烈的肌肤刺痛感，也能免于肌肤水分被面膜反吸哦！

Step 3：涂面膜的顺序，应从颈部、下颌、两颊、鼻、唇、额头，由下往上；眼睛周围、眉毛、上下唇部位则不宜涂面膜。一定要注意涂抹面膜的位置，最好先从容易干燥的T字部位涂起，最后是U区。

面膜使用后

Step 1：面膜涂敷约15分钟后，可用手指轻触，若不觉黏手，即可从薄膜边缘开始，自下而上缓慢揭去。一般而言，面膜干燥后会促使皮肤紧缩，出现皱纹，所以面膜干燥时要立刻去掉，切勿长时间停留在皮肤上或过夜。

特别提示：对于质地比较特殊的面膜，可以按照说明使用时间清洗。但是如若感到肌肤不适，需要立即清洗哦！须知安全第一呢。对于DIY面膜，最好是15分钟清洗。

Step 2：除去面膜后，应用干净温水将脸上残留物洗净，再以冷毛巾敷面片刻，以促使毛孔收缩，最后涂上润肤化妆品。 千万注意收敛步骤，有些清洁性或去角质 性面膜，如果后期处理不慎，很可能会造成肌肤伤害哦！

面膜使用频率时间

原则上，面膜每周使用二到三次即可，脸部有青春痘 、黄褐斑、老年斑的人，则可每周涂一、二次，以增强效果；而蛋白质类面膜，使用则不宜太频繁，以一周两次左右为限。