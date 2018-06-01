防晒衣真的防晒吗？防晒衣什么颜色最防晒

核心提示：广府有句老话：未食五月粽，寒衣唔入栊。意思是，还没吃端午的粽子，保暖的衣服还不能收起来。不过，广大年轻人早就在开始准备入夏物件了，比如说夏天必不可少的防晒装备。说到防晒，除了打伞、涂防晒霜，就是穿在空调房可保暖在户外可遮阳的防晒衣了。不过，防晒衣真的能防晒吗？某宝的防晒衣价格为何相差那么大？

在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

广府有句老话：未食五月粽，寒衣唔入栊。意思是，还没吃端午的粽子，保暖的衣服还不能收起来。不过，广大年轻人早就在开始准备入夏物件了，比如说夏天必不可少的防晒装备。说到防晒，除了打伞、涂防晒霜，就是穿在空调房可保暖在户外可遮阳的防晒衣了。不过，防晒衣真的能防晒吗？某宝的防晒衣价格为何相差那么大？

防晒衣真的防晒吗？

防晒衣是否防晒，关键要看你买的是不是“真”的防晒衣。现在市面上很多所谓的防晒衣其实只是商家为了销量打口号而已，其实和普通衣服没有什么差别。

而正规厂家，比如各大户外品牌生产的，真正经抗紫外线处理的防晒衣是能达到理想防晒效果的。

防晒衣怎么挑？

目前购买比较方便的防晒衣主要有两种，一种是通过在面料上涂防晒层（黏合剂）来实现防晒效果的，这种防晒衣手感发硬，而且穿着的时候比较闷热。另一种是经过抗紫外线处理的多微孔纤维织成的。这种质地的面料吸湿排汗效果比较好、而且是薄薄的半透明状，夏天穿起来肤感和体感温度都比较好。

怎么判断是不是真的防晒衣

《纺织品防紫外线性能的评定》规定，只有当产品的UPF>30，且UVA透过率<5%时，才能称之为“防紫外线产品”。崔外，防紫外线产品的标签上必须标有以下三个方面的内容：

1.本标准的编号，即gb/t18830；

2.UPF值：30+或者50+；

3.长期使用以及在拉伸或者潮湿的情况下，该产品所提供的防护性能可能减少。

其实肉眼很难去辨别，普通消费者到正规店里买明确标明是防晒衣的服饰即可，同时注意检查衣服的标签。

当然，如果觉得“真”防晒衣太贵，穿普通衣服防晒也是可以的，普通衬衣的SPF值可达到30左右，越厚防晒效果就越好。至于什么颜色的衣服防晒效果好，目前布料的颜色无法与UPF值（紫外线防护系数）产生直接联系，大家还是看厚度就好。