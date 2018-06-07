化妆25年从不卸妆险失明！化妆性眼病了解一下

核心提示：近日，名叫特丽萨·林奇（Theresa Lynch）的50岁美国女士在网上发布了一段关于自己有些毛骨悚然的化妆经历的视频，以此警示人们化完眼妆后不卸妆的危害之大。在25年的时间里，她涂完睫毛膏后，从来没有将其卸掉过，由于化妆品毒素的长期堆积，导致她的眼睑下方生长出许多黑色硬块，并且险些危及到她的视力。

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近日，名叫特丽萨·林奇(Theresa Lynch)的50岁美国女士在网上发布了一段关于自己有些毛骨悚然的化妆经历的视频，以此警示人们化完眼妆后不卸妆的危害之大。在25年的时间里，她涂完睫毛膏后，从来没有将其卸掉过，由于化妆品毒素的长期堆积，导致她的眼睑下方生长出许多黑色硬块，并且险些危及到她的视力。

在谈及持续不卸眼妆造成的影响时，特丽萨说道：“一开始，我发现眼睛里有种怪怪的感觉，就好像是什么东西卡在了眼睑下面，而后这些小凸块就一直在眼睑下堆叠，越来越多。当德纳医生掀开我的眼睑时，她已经完全看不到我的眼白了，并且整个眼睛里全都布满了血丝。这都是因为我多年来一直使用睫毛膏，但又没有及时将它卸掉引起的这些化妆品越来越多的残留在我的眼睑里。”

爱化妆警惕化妆性眼病

南京市第二医院眼科主任医师王玉红表示，生活中很多不良的小习惯都可能会引起眼病，可能大家比较熟悉沙眼、干眼症，而对于化妆性眼病却很少有人知道。但对于经常化妆的人来说，应该要格外注意，避免因为操作或使用不当而引起这种眼病。

眼部化妆可引起皮肤过敏，结膜发炎，局部及全身中毒，日常所用的许多化妆品在生产或使用的过程中或多或少地会受到些污染。像睫毛刷、眼线笔、眼影等化妆品，一旦受污染的粉尘、染膏落入眼中，极易引起结膜炎、结膜染色、角膜灼伤、角膜真菌病等“化妆性眼病”。因此在生活中，一是要买正规品牌的化妆品，二是使用前要洗净双手，防止经手造成污染，三是化妆品专人专用，谨防交叉感染。

眼部卸妆有专门产品

眼部、唇部的肌肤非常脆弱，容易引起刺激过敏，所以一定要选择专门为这些部位而设计的卸妆产品。眼部卸妆的做法是：1.把沾有眼部卸妆液的化妆棉敷在眼睛上，至眼影被溶解。2.用手指夹着化妆棉，轻轻擦拭眼部。3.用棉花棒清除眼线及睫毛液等较细微的部位。唇部卸妆的做法是：1.先用沾湿的纸巾抹掉唇膏。2.再用化妆棉由嘴角开始往内擦拭。3.擦拭嘴角时，要注意从外向内转动。