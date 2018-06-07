核心提示：很多人注意皮肤的防护，却不知道头皮比脸皮还怕老，这几点头皮最怕的事情千万别做了！
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很多人注意皮肤的防护，却不知道头皮比脸皮还怕老，这几点头皮最怕的事情千万别做了！
怕长时间用同一款洗发水
由于去屑洗发水或多或少都有去脂抑菌的作用，用久了头皮难免会产生抵抗性。应该定时更换或交替使用。
若某款洗发水使用一段时间后，感觉效果不如从前了，应立即换其他品牌(最好袪屑成分不同)，或交替使用，可能效果会好些。另外，使用洗发水时不要直接抹头上，可以倒在手上，打出泡沫后再抹到头上。
怕染发剂
虽然正规染发剂没有明确致癌的证据，但染发剂中的苯二胺成分是一种致敏剂，会导致有些人过敏，发生接触性皮炎。过敏后会出现头面部皮肤发红、出疹子、流黄水、眼睑浮肿等，严重者会累及全身皮肤甚至致命！另外，头皮是毛囊最多、最密集的地方，如果直接接触染发剂，化学毒素可能由此进入体内，长期使用可能会使肝肾存在潜在的风险。染发前最好提醒下理发师，让其操作时尽量避免染发剂与头皮接触。
怕指甲挠
洗头时用手指甲抓头皮很舒服，不过头皮很脆弱，一个不小心很容易抓伤它。而且指甲缝容易藏匿细菌，万一把头皮抓破了，细菌就会趁虚而入造成感染。洗头时别用指甲使劲抓，用手指肚洗。抓头皮只会越抓越痒，正确的洗发方式应该使用指腹(手指肚)，以划圆的方式慢慢洗清头皮及头发。
怕护发素冲不干净
护发素只能护理头发，如果做不到冲洗干净的话，过多的护发素残留还会黏附在头发上，更容易让头发沾上灰尘，时间久了也会堵塞毛囊。
涂抹护发素的时候少往头皮上抹，涂到离发根1~2厘米的地方就行。
怕频繁烫发
烫发使用的药水多含有碱性成分和氧化剂，过与频繁的烫发会破坏头发表层，使头发的内部结构失去保护，导致头发发黄、发脆，没有弹性和光泽。烫发建议间隔3个月以上为宜。
怕洗头水太热
冷水洗头不好，但太热的水洗头也不好，洗头时用太热的水不仅会伤害毛囊和发质，还会将头皮表面的水分和油脂带走，使得头皮皮肤变得更干。油性发质的人更要注意，过热的水会刺激头皮分泌更多油脂，产生更多的头皮屑。最适宜的温度是40°C左右。
健康的头皮一般有四个标准，首先肉眼看不到有头屑，二是清爽而且不痒痒，三是头皮放松不紧绷，四是能较长时间保持前三种状态。注意区分生理性头屑和病理性头屑，如果一周不洗头，头皮上因衰老死去的皮肤角质小碎片，就会和头皮分泌的皮脂及空气中的尘土混合在一起，形成生理性头皮屑。这些头屑不会伴随其他头皮炎症，如头皮发红，明显瘙痒感等。
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