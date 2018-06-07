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女子用洁面仪一个月洗出“关公脸“ 医生：清洁过度

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2018-06-07健康时报
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核心提示：“真没想到，满脸的红血丝和敏感肌都是洁面仪刷出来的。”近日，在武汉某医院的皮肤科门诊，26岁的王女士被诊断为过敏性皮炎，罪魁祸首正是她刚用了1个月的“洗脸神器”——　一款海淘的洁面仪。

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　　“真没想到，满脸的红血丝和敏感肌都是洁面仪刷出来的。”近日，在武汉某医院的皮肤科门诊，26岁的王女士被诊断为过敏性皮炎，罪魁祸首正是她刚用了1个月的“洗脸神器”—— 一款海淘的洁面仪。

　　5月25日是全国第12届“全国护肤日”。皮肤科医生陈柳青公布了一项200万门诊病人的调查数据：48%的病人是过敏性皮肤病，其中，10%是“过度清洁”所致，23%的病人是痤疮和玫瑰痤疮，“过度清洁”造成的继发性玫瑰痤疮比例上升趋势明显。

　　过度清洁成皮肤变敏感的祸首

　　“最近几年，门诊中面部敏感的患者越来越多了。”陈柳青透露，过度清洁是最重要的原因。她指出，不管是以前几十元的磨纱去角质膏，还是现在上千元的洁面仪，原理都是相似，即通过物理方法去除角质，使皮肤看起来光滑水嫩。

　　“人的皮肤又不是搓衣板，哪经得起一天两三次地刷？”陈柳青说，角质层就相当于一道门，有了这道屏障，皮肤才能阻挡外界环境的刺激和伤害，“锁”住里面水分。频繁使用洗脸刷等产品，老旧角质和正常角质都被刷掉，皮肤会变薄敏感、皮脂膜被破坏，皮肤酸碱平衡被打破，正常菌群也会失调，各种皮肤问题都会接踵而来。

　　而且，角质层一旦遭到破坏，无法通过药物修复。角质层的一个代谢周期是28天。轻者，休养生息一个月可恢复;但反复损伤发展为敏感性皮肤的患者，至少要对症治疗3-6个月。

　　日常洗脸用温水最好

　　陈柳青主张皮肤“穷养”。她介绍，皮肤腺分泌出来的“油脂”是最天然也是最好的护肤品，能保持皮肤光泽滋润。“平日早晚用温水洗脸，除非是化了妆。”

　　陈柳青建议，即便是油性皮肤，洗面奶的使用一周也别超过3次，尤其不要用去角质洗面奶。有两类护肤品，应该四季常备：一类是保湿霜;一类是防晒霜。皮肤保养，防晒最重要。尽量避开紫外线最高的时段出门。室内工作者，上午下午各擦一次防晒霜即可;室外工作的人，出门前半小时涂上防晒霜，每2-3小时就要补擦一次。

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