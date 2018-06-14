掉头发或许预示5种病 掉发最该补的东西是它

核心提示：“身体健康是革命的本钱”，但是，在繁忙的生活中，大家往往是忙于工作，急于应酬，却忽略了身体健康这块风水宝地。其实，平时稍加注意，提早预防，健康就在我们身边。

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掉头发或许预示5种病

人体需要铁质帮助生成红细胞，以便向全身输送氧。缺铁会导致贫血，红细胞因此减少，头皮得到的血氧量也随之下降。

1.贫血

专家表示，补铁有助改善贫血症状。缺乏维生素C，摄取咖啡因或酒精饮料都不利铁质吸收。建议喝果汁并进食富含铁的食物，能让头发恢复生长。

2.饮食紊乱症

减少食物摄入量，会导致头皮血流量下降，进而影响头发正常生长，严重时会导致头发失去光泽甚至脱落。专家表示，脱发脱发很少是永久性的，但是保持平衡膳食，多摄入蛋白质，对防止脱发脱发非常关键。头发是由蛋白质构成的，当毛囊蛋白质处于最低值的时候，多摄入蛋白质(特别是早餐)就显得格外重要。另外，饮食应富含维生素(特别是B族维生素)、锌及重要脂肪酸等。

3.多囊卵巢综合征

妇女多囊卵巢综合征是由于雄性激素过高导致的，患者前额及头顶会发生头发稀少症状。这一情况大多发生于有脱发家族病史的患者中。专家表示，患者头上掉发，但是脸上和身上毛发却会疯长。降低雄性激素的药物和促进血液流动的头皮按摩，都有助于患者的头发重新生长。

4.甲状腺疾病

甲状腺功能紊乱的第一症状是脱发脱发。甲状腺激素过多或过少都会影响新陈代谢及头发正常生长。由于所有毛囊都受到影响，所以脱发脱发不是局部现象。专家表示，药物及其他治疗手段都有助于缓解病情。为了让头发恢复如初，最好多摄入蛋白质，每天早晨做头部按摩。

5.压力综合征

压力会导致华发早生。压力大时人体释放多种激素会影响B族维生素的吸收，影响头发色素沉淀。压力综合征会导致秃头症———人体免疫系统错误攻击头皮细胞，造成头发大片脱落。心理放松和服用复合维生素B都能改善白发早生问题。

七大原因致脱发频发

1.肾虚脱发：肾气充实，头发就浓密，肾气虚，头发就容易脱落。此种脱发应该以补肾为主。

2.血虚脱发：《诸病源候论》说：“冲任之脉，谓之血海……，若血气衰弱，经脉虚竭，不能荣润，故须发毛落”。

3.血热脱发：很多少年白发、头屑过多、脱发属于这种类型。由于肝火太旺而阴液滋养不及，风胜则燥，燥伤阴血，阴血不足不能养发，毛根干涸而发焦脱落。

4.湿热脱发：现代多见的脂溢性脱发。由秉赋脾虚湿盛之体，恣食肥甘，脾失健运，致使湿热上蒸巅顶，侵蚀发根，引起毛发脱落。

5.血瘀脱发：由于气血瘀滞，阻塞运行的通路，新血不能养发，而出现脱发。

6.情志不畅脱发：因忧思情志不遂，出现情绪波动、烦躁、过劳、失眠、惊吓等因素发根气血失养，故而发落;或思虑过度损及心脾，气血化生无源而脱落。

7.脱发还可能由其它因素引起，应予以重视：如斑秃、药物性脱发、真菌性脱发等，应该尽早明确诊断，以免贻误病情。

老掉发，补三种营养

从饮食上说，要注意补充3种营养：

1.优质蛋白质，因为合成头发需要氨基酸，鸡蛋、牛肉、鸡肉、奶制品、豆类及其制品富含优质蛋白质;

2.B族维生素，参与蛋白质、氨基酸代谢，间接保护头发，杂粮、蔬菜有助补充B族维生素;

3.锌，缺锌容易导致脱发，瘦肉、海产品有助补锌。

头发最爱的14种食物

1.红肉。铁是保持头发健康的极其关键的微量元素。饮食中增加富含铁的红肉有益头发健康。素食者可多吃绿叶蔬菜也有益补铁。

2.鸡蛋。头发由蛋白质构成，吃法多样的鸡蛋是蛋白质的优质来源。

3.蓝莓。蓝莓是维生素C最佳食物来源之一，有益胶原蛋白产生，增强毛囊功能，为头发输送更多营养。

4.三文鱼。三文鱼富含欧米伽3脂肪酸，对头皮和头发具有保湿功效。人体无法自行产生欧米伽3脂肪酸，所以应经常吃深海肥鱼。

5.胡萝卜。胡萝卜中大量的维生素A可促进皮脂形成，可对头皮健康起到自然调解作用。

6.牡蛎。牡蛎富含微量元素锌和硒，有助于头发健康生长。缺锌会导致脱发和头皮屑增多。

7.坚果。杏仁、核桃等坚果是维生素E的优质来源。维生素E有助于防止头发晒伤。坚果还含有大量有益头发生长的硫和生物素。

8.杂粮。杂粮(全谷食物)富含水溶性B族维生素，可促有效进头发新陈代谢，防止脱发和头发折断。

9.猕猴桃。这种奇异水果含有大量的维生素C和抗氧化剂，有助于保持头发柔顺健康。

10.水。多喝水也是保持头发润泽的秘诀之一。

11.芸豆。芸豆既可提供足量的植物蛋白质，又是铁、锌和生物素的良好来源。这些营养素都有益头发健康。

12.西红柿。西红柿中含有抗衰老抗氧化剂番茄红素，既有益皮肤健康，又有益保持头发滋润亮泽。

13.绿色蔬菜。绿叶蔬菜含有丰富的B族维生素、维生素C和维生素E，钾、钙、铁、镁等微量元素。这些营养素可为头发提供全方位滋养。

14.酸奶。低脂酸奶含有丰富的钙。

5种食物促进头发生长

鲑鱼。鲑鱼富含欧米伽3脂肪酸，这种多不饱和脂肪酸可促进头发生长。鲑鱼还富含大量蛋白质和包括维生素B12内的B族维生素，以及各种矿物质，这些营养素综合发挥作用，可促进头发生长，并防止过多脱发。

葵花籽。葵花籽富含可预防脱发的多种营养素，如蛋白质、锌、硒、钾、铁、镁、维生素E、欧米伽6脂肪酸等。

核桃。核桃是富含欧米伽3脂肪酸的坚果之一。其中丰富的维生素H和维生素E有助于保护细胞DNA免受损伤，可保持头发光泽靓丽。

红薯。红薯富含β胡萝卜素，这种营养素在体内转化成维生素A，能促进头发和头皮组织细胞的健康生长。红薯还富含维生素C、铜和铁等有益头发健康的营养素。

菠菜。菠菜等绿色蔬菜富含各类维生素、矿物质以及各种植物抗氧化成分，能给头发生长提供全面的营养，有效预防脱发。

脱发多补五种矿物质

铜。它具有防止脱发、贫血、疲劳和腹泻等保健功效。富含铜的食物包括鱿鱼、龙虾和牡蛎等海鲜。素食者补充铜，可以多吃扁豆、巧克力和大豆等食物。

碘。缺碘会导致甲状腺功能减退和甲状腺肿，而甲状腺功能减退则会导致头发稀疏。富含碘的食品有海带、紫菜、海参、生蚝等。

硒。缺乏硒会导致甲状腺功能不良、心脏病和脱发。坚果、肉类、绿叶蔬菜和鸡蛋等食物富含硒。

硅。硅有助于产生硫酸角质素，从而增强发根。富硅食物包括大米、绿叶蔬菜和大麦等。

锌。体内缺锌会导致发囊变弱，导致脱发。饮食补锌可多吃瘦肉、牡蛎、坚果、谷物等。

吃黑豆治脱发

中国中医科学院医学实验中心博士代金刚表示，中医认为，黑豆能补肾。这个黑色正好是我们肾的本色，治疗脱发实际上是通过补肾，肾经的充盈来间接补充肝血，肝血得到滋养后头发就能乌黑亮泽并且改善脱发。人的毛发光泽是靠肾气的滋养、肾气的充盈和温煦。发为血之余，肾经得不到充盈，肝血就会不足，肝血虚则会出现脱发。《本草纲目》说：“豆有五色，各治五脏，惟黑豆属水性寒，可以入肾。治水、消胀、下气，治风热而活血解毒，常食用黑豆，可百病不生。”此外，黑豆还含有丰富的维生素B群及维生素E，皆为养颜美容所需营养成分，尤其含多量的泛酸，对乌发也有帮助。