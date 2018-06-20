怎样用矿泉水消灭皱纹黑眼圈？

核心提示：一瓶矿泉水，除了补充有益的矿物质外，还可以美容 护肤 呢。教大家几招用矿泉水如何美容的方法吧。

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一、矿泉水珍珠眼霜，抵抗皱纹黑眼圈

原理：珍珠眼霜能有效抗老化，抗自由基，促进眼部血液循环，保湿肌肤，预防皱纹及黑眼圈的产生。

制作方法：银耳放入锅中，加入少量的水，小火慢煮至熬成浓汁。放入珍珠粉，搅拌均匀，待冷却后装入瓶中放入冰箱内冰冻。

使用方法：每次取4滴涂于眼角和眼周，从眉心开始围绕眼睛涂抹。

二、矿泉水+海藻粉，创造水晶肌肤

原理：海藻粉对粗糙的皮肤十分有效，不仅能供水分，还能减少刺激，消除炎症，每周做2次，效果非常明显。

制作方法：将1/3匙海藻粉和1匙甘油，放入矿泉水中搅拌。用化妆绵蘸取后敷在面部。20分钟后，用温水洗净，并涂上面霜。

三、白醋＋矿泉水：收缩毛孔又补水

制作方法：用矿泉水以1：3的比例兑起来洗完脸后扑到脸上。

原料：压缩面膜一颗、矿泉水一小碗、维生素C适量。最普通的白色颗粒，100mg的。

制作方法：把维生素C捣碎，倒入矿泉水溶解。把准备好的压缩面膜泡在水里面发起来，直接用面膜敷到脸上就可以了。