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熬夜看世界杯变大熊猫，教你4个方法有效祛除黑眼圈

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2018-06-2139健康网
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核心提示：最近很大妹纸因为熬夜看世界杯而熬出了黑眼圈，颜值下降不少，恼人的黑眼圈该怎样祛除？

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　　世界杯正在如火如荼的进行，熬夜看球的直接后果就是变成大熊猫，这可是爱美女性的大忌，我们该怎样祛除黑眼圈？

　　热毛巾敷眼

　　热敷早上洗脸后，用热水浸泡毛巾，微擦干后直接敷在眼部，让毛巾里的热气，打通血液循环，当毛巾冷却后再更换，热敷10分钟后再用冷水敷1分钟，冷热交替敷，有助于消除静脉瘀塞，减轻血管显现的情况，最后就是涂上保湿眼霜

　　土豆片敷眼

　　一个新鲜的土豆片，去皮洗净，切片，约2毫米的超薄薄片。然后躺在床上，将土豆片敷在眼睛上，约5分取下，用清水洗净。另外有芽的土豆不要使用，生长了豆芽的土豆是有毒性的，不建议使用。

　　眼部按摩

　　在按摩之前最好是用精油搓热双手，从上眼皮画圈按摩，从眼角画圈，注意动作力度不要过大，不要过度拉扯眼部肌肤，避免产生反作用，导致生成皱纹。当感到肌肤热度上升时，再按摩个几分钟，就换个姿势按摩。用食指放在眼皮上，中指放在眼睑处上，配合起来，向太阳穴方向按摩，提拉眼部肌肤。长期坚持，效果显著。

　　激光去黑眼圈

　　激光去黑眼圈是黑眼圈去除术的一种，激光去黑眼圈必须要有动态的冷却装置，激光经过冷却处理之后，才能对黑眼圈部位进行扫描，并且能够有效破坏黑色素与封闭眼周血管，使黑眼圈的色素淡化，从而达到治疗黑眼圈的效果。

　　这种激光具有单色性好、相干性好、方向性好和亮度高的特点，能够缓慢加热各种不同管径大小的血管，从而使其萎缩凝结。激光去黑眼圈能够避免皮下出血的情况，再加上冷却装置，能够极大减少激光对皮肤的伤害，使伤害尽量到减少到无。激光去黑眼圈不会留下疤痕，更能够在去除黑眼圈的同时，也有去除皱纹的效果。

　　激光去黑眼圈后，还要注意日常的保养，睡前可按摩眼部，促进眼周围的血管循环，使去黑眼圈的效果能够大大的提高。

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