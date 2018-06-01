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背上长痘痘该如何祛除？

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2018-06-2539健康网
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核心提示：有的女孩子容易背上长痘痘，冬天还好，但到了夏天就不能穿性感的露背装了，背上长痘痘该如何祛除？

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　　很多女孩子夏天喜欢穿吊带衫、露背装，凉快就性感，但是有的人背上容易长痘痘，本该光洁的后背却被痘痘破坏了美感，真的是很令人沮丧，背上长痘痘该如何祛除？

　　为什么背上会长痘痘？

　　背上的痘痘是由于背部油脂分泌过剩而形成的粉刺，是因为背部清洁工作没做好而导致的。背部是人的视线盲区，平常洗澡很难彻底的清洁背部，而且灰尘或衣物的毛会堵塞背部的毛孔，使得油脂形成粉刺，甚至发炎产生脓包。

　　背上长痘痘该如何祛除？

　　后背上痘痘的成因和面部肌肤上的痘痘有相似之处，所以可以采用类似的处理方式，比如彻底清洁，同时使用抗痘身体护理产品。后背肌肤具有更强的耐受性，所以日常清洁时可以借助一些工具来强化洁净效果，如沐浴刷、电动洁肤仪等。

　　在注意肌肤清洁彻底的同时还要注意寝具的卫生，经常清洗并更换，避免细菌和螨虫滋生。另外，平时尽量穿一些透气性好的衣服，让汗水能及时蒸发，这样也可以有效避免炎症产生。

　　医学美容方面有很多机构也有美背除痘疗程，借助热敷、背部舒缓按摩、去角质和清洁等步骤，来改善、舒解背痘痘、痘疤问题，该方法很适合粉刺型的背痘痘，护理后背部肌肤会变得白暂、嫩滑。

　　激光针对严重、久治不愈、反复发作的痘痘、痘痕等有着非常不错的效果。激光特定波长的高强度染料激光照射，能快速破坏丙酸痤疮杆菌，有效抑制细菌繁殖，消除其对组织的刺激与破坏作用，同时使扩张的毛细血管迅速萎缩，充血与红肿的炎症快速消退，阻断了痤疮对组织的进一步破坏作用，同时促使痤疮创面及早康复，避免日后出现不可逆转的凹坑及痤疮疤。

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