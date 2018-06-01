夏日油性皮肤怎么改善？

核心提示：油性肌肤最麻烦的就是夏天，才洗完的脸没多久就成了一片“大油田”，皮肤总感觉油光锃亮，非常不舒服。而且油性肌肤由于皮脂腺分泌旺盛，皮肤长时间呈现油亮感。肤质较厚，毛孔粗大，容易长粉刺和面疱。因此，如果你是属于油性肌肤，就需要特别留意了，油性皮肤怎么改善？首先就是要控油，然后再护理。

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油性肌肤最麻烦的就是夏天，才洗完的脸没多久就成了一片“大油田”，皮肤总感觉油光锃亮，非常不舒服。而且油性肌肤由于皮脂腺分泌旺盛，皮肤长时间呈现油亮感。肤质较厚，毛孔粗大，容易长粉刺和面疱。因此，如果你是属于油性肌肤，就需要特别留意了，油性皮肤怎么改善？首先就是要控油，然后再护理。

一、油性皮肤怎么改善，先学会控油

1、用温水洗脸

油性皮肤用冷水洗脸会引起面部皮肤毛孔收缩，使毛孔中油污、汗液不能及时被清洗出来，这样做的后果会让肌肤的毛孔扩大，正确的方法是用温水。既能保证毛孔充分张开，又不会使皮肤的天然保湿油分过分丢失。洁面的时候要选择温水哦，还有洁面请勿用毛巾，选择柔软的面巾纸或者美容巾。

2、用性质温和洗面奶

很多油性皮肤的MM，为了控油喜欢用清洁能力非常强的碱性洗面奶，殊不知，这类洗面奶对肌肤的伤害是非常大的，油性皮肤最好选择性质温和的弱酸性洗面奶。

3、一天洗脸次数别大于三次

拼命地洗脸，不仅会夺去肌肤的水分，肌肤还会不断分泌更多的油脂以补充大量流失的油脂，形成“越控越油”的恶性循环。所以油性皮肤在秋季早晚彻底清洁皮肤就行了，如果皮肤实在油得不行，中午就可适当增加一次。

4、一周去角质一次

秋季，皮肤容易敏感和脆弱，所以要减少去角质的次数，一周一次即可。使用磨砂性洁面乳对皮肤进行一次深层清洁，可彻底地清除皮肤表面的油脂、死细胞和毛孔当中的污垢。

二、油性皮肤怎么改善，其次要做好补水

1、选择乳液状或啫哩状的清爽型洗护产品

玻尿酸成分的护肤品十分适合油性肌肤的人群使用，玻尿酸是公认之最佳保湿成分之一，它可以迅速为皮脂膜补充大量水份，尽快达到“清爽滋润不油腻”的效果，使肌肤在去除污垢和多余油脂的同时全面调控肌肤自身油脂及水份，有效防止水份流失，锁住肌肤水分，抑制油脂分泌。

2、重视夜间护理

油性皮肤的人常常拒绝晚霜类的产品。实际上，油性皮肤的人更需要在晚间运用正确的方法对出油缺水的肌肤进行调整。建议油性皮肤的朋友选择不含矿物油的晚霜，避开特别油的T区，用正确的按摩手法按摩令晚霜充分吸收。

3、使用补水面膜

补水面膜是补充肌肤能量的营养品，油性皮肤的MM每星期敷1~2次补水面膜，让保湿因子渗入皮肤底层，并迅速扩散开，滋润那些“等待喝水”的细胞组织。

三、油性皮肤怎么改善，日常做这些有助控油

油性皮肤保养的关键是保持皮肤的清洁。为了将分泌的油脂清洗干净，建议应选择洁净力强的洗面乳，一方面能清除油脂，一方面能调整肌肤酸碱值。

洗脸时，将洗面乳放在掌心上搓揉起泡，再仔细清洁T字部位，尤其是鼻翼两侧等皮脂分泌较旺盛的部位，长痘的地方，则用泡沫轻轻地划圈，然后用清水反复冲洗多次才行。

洗脸后，可拍以收敛性化妆水，以抑制油脂的分泌，尽量不用油性化妆品。晚上洁面后，也可适当地按摩，以改善皮肤的血液循环，调整皮肤的生理功能。每周可做一次薰面、按摩、倒膜，以达到沏底清洁皮肤毛孔的目的。