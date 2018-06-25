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你是否忽略了这些保养的死角？

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2018-06-25爱秀美
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核心提示：护肤　保养，你将你的全部目光都锁定在脸蛋上，却忽略许多美丽死角，这些死角你稍不注意就有可能让你的形象大受影响哦。这些尴尬的存在，隐藏着伺机而动，让你的美容　大业轻易就被击败。五大美容保养死角，一一为你揭破。

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　　禁忌一：黑耳廓

　　害羞指数：85%

　　从保养的态度来说，可不是眼不见为净。越是看不到的地方，越是要仔细保养，以防百密一疏。对于自己看不到的耳朵，你可能只记得清理耳屎，却忘了外露的耳廓。

　　外露的耳廓，可能因为你的疏于护理，变成难看的黑耳廓，这样的你，可能成为细节“丑”女，侧脸杀手哦。

　　你是否忽略了这些保养的死角？

　　耳廓护理站

　　每天清洁：早晚洗脸别真的只是洗脸，耳后、耳廓以湿的毛巾轻轻拭擦，就能避免脏污堆积。

　　定期清洁：一个星期选一天，以沾湿的棉花棒仔细清洁耳后及耳廓，不让污垢有堆积的机会。

　　预防感染：有些人因为体质的关系，耳后经常会出现脱皮、红痒的现象，这是脂溢性皮肤炎的症状。除了找医生开药涂抹，平时使用洗发水的时候，不妨也清洗一下耳后，以减低感染几率。

　　禁忌二：长满痘痘的后背

　　害羞指数：80%

　　明痘好治，暗痘难防，千万别被自己看不到的地方绊住了脚。

　　长在后背、胸前的痘痘，因为平常看不到，拖延了治疗的时间，加上被衣物遮蔽不通风，很容易造成毛囊发炎的状况。红色痘痘、黑色痘痘布满前胸后背，就算身材再美，也与美丽无缘。

　　你是否忽略了这些保养的死角？

　　后背护理站

　　去角质清洁：洗澡时使用身体去角质产品或用身体刷做辅助，好好清洁双手难以触碰的后背。

　　消炎化妆水：市面上有针对痘痘肌肤设计的消炎化妆水，如含酒精、水杨酸等成分，可抑制油脂分泌，镇定收敛肌肤，可当日常保养使用。

　　禁忌三：两层晒痕

　　害羞指数：70%

　　经过一个炎炎夏日的阳光洗礼，两肩由于穿吊带背心而出现的两层晒痕，但完美的肌肤，绝对不需要两层肩带来做陪衬，夏天没有做好防晒得来的教训，可是会留在身上很久很久哦。

　　你是否忽略了这些保养的死角？

　　晒痕护理站

　　美白去角质按摩：为了让晒痕早点消失，每天按摩可以帮助血液循环，促进新陈代谢；定期去角质可以让肤色均匀，美白效果吸收更好。

　　身体美白：不管是涂抹身体美白乳液，还是泡牛奶润白澡，所有可以让肌肤变得美白有光泽的方法，你都可以一试。

　　防晒：防晒是美白的第一步，而且还可以抵抗肌肤老化的脚步。

　　禁忌四：粗皱的关节

　　害羞指数：80%

　　在选美风大盛时期，曾有人说过，要当选中国小姐，先看她的膝盖美不美。可想而知，一双美腿，中间嵌上两圈粗糙发黑的膝盖，多令人惋惜。你的身体保养有多彻底，来看看你的膝关节、肘关节就知道了。

　　你是否忽略了这些保养的死角？

　　关节护理站

　　定期去角质：经常活动、摩擦的关节部位，如果忽略了去角质保养，很容易堆积粗厚的角质，尤其在关节处堆积的角质，会呈颗粒状，看起来很像大象皮，确实不可不防。

　　按摩保湿：使用身体乳液轻轻按摩关节处，让血液循环，肌肤色泽变亮。

　　禁忌五：脚底厚茧+干裂脚跟

　　害羞指数：90%

　　翻开你的脚掌，如果蜡黄、粗硬的厚茧布满你的脚底，粗干、布满纹路的裂痕遍布脚跟。这些都是因为长期走路、穿高跟鞋，再加上没有用心保养、疏于照顾足部所累积下来的问题。

　　你是否忽略了这些保养的死角？

　　玉足护理站

　　定期去角质：使用物理性的磨石来去角质，一个星期1次即可。帮助角质代谢，避免双足蜡黄、暗沉、产生厚茧。

　　穿合适的鞋子：长期穿过高或者鞋头过窄的鞋子，容易造成鞋子受力不当，过度摩擦产生厚茧。

　　因此穿上符合人体工学、合脚的鞋子，也是脚部保养的一环。

　　避免过度摩擦：穿上袜子，适度保养足部避免过度摩擦。晚上进行足部保养时，涂抹乳液之后可以穿上厚厚的袜子，提高保养效果。

以上内容仅授权39健康网独家使用，未经版权方授权请勿转载。

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