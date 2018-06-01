素颜相亲被拉黑！素颜妆才最受男性喜爱

核心提示：相亲，是适龄青年寻找未来另一半的有效方式。近日，就有一位奇葩男相亲，因为女方没化妆而怒将其拉黑，并表示不化妆是女方不重视的体现。此一举动惹来女方的愤慨，网友听闻，也迅速炸开了锅……

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相亲，是适龄青年寻找未来另一半的有效方式。近日，就有一位奇葩男相亲，因为女方没化妆而怒将其拉黑，并表示不化妆是女方不重视的体现。此一举动惹来女方的愤慨，网友听闻，也迅速炸开了锅……

没人规定相亲必须浓妆艳抹，男方相亲后之所以将对方拉黑，没化妆可能只是借口，没感觉或许才是真原因。不过，也有人说，此名奇葩男所谓“素颜相亲说明不重视”的理由具有一定道理，毕竟第一印象很重要，如果蓬头垢面与相亲对象约会，肯定会让人觉得对方不重视。

素颜相亲被拉黑！素颜妆才是“好嫁风”



然而，也有人表示，素颜相信才更显真诚，如果浓妆艳抹去相亲，气质会显得俗不可耐，可能会遭来别人的反感。

既然素颜相亲受攻击，浓妆相亲又太俗，那么，相亲时化个清新脱俗的“素颜妆”，应该是最好不过了。

教你画出清新自然的“素颜妆”

既然是素颜妆，那么总体上肯定不要让人看出来你化了妆。对此，我们可以在脸部皮肤、眼妆、唇妆等方面发力。

首先，化素颜妆最基本的是要让皮肤看上去柔嫩光滑、毛孔细致，且无卡粉现象。对此，我们可以使用浅粉色或自然色的粉底来上妆，以遮住脸部的缺陷，让皮肤看上去透亮有光泽。值得强调的是，粉底的颜色要与自己皮肤的颜色一致，不能太白或太黄，否则上妆后会给人一种突兀感，如果脖子颜色与脸部皮肤颜色差距太大，也可以在脖子上抹上粉底。

其次，化素颜妆也不要忘记眼妆的重要性，一双炯炯有神的眼睛，会令整体气质加分不少。在化眼妆时，建议使用柔和的棕色画笔，眼线笔和眉笔可以用浅棕色或深棕色，睫毛膏不可涂太厚，眼影可以打上与肤色相称的颜色，如棕色、粉红色等。

最后，化完底妆和眼妆，剩下的就是上唇色了。既然是素颜妆，那么大红色、姨妈色等是不能用了，最好是选择豆沙色、西瓜红、吃土色等色系的唇膏。如果你唇色本来就很鲜艳，那么用唇彩在嘴唇上轻轻抹一层就可以了。如果对自己唇色不满意，唇膏可以不涂满嘴唇，然后双唇轻泯几下就行。

总而言之，相亲能不能成功，第一印象很重要！如果你认为自己足够美，那么就可以不用化妆，但如果你觉得自己脸蛋还是不太完美，那么这种自然清新的“素颜妆”就能派上用场，既能给“他”一个惊喜，同时又能改善自己的皮肤，何乐而不为呢？