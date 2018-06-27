护肤分时段 早晚效果大不同

核心提示：肌肤也有作息时间，同样一张脸，不同时刻肌肤状态也不尽相同，所以白天和夜晚的护肤 技巧也不尽相同。

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下面，就来为你解释白天和夜晚到底有哪些护肤重点和技巧，市场上越来越多的区分昼夜的美容品又该如何把握。

早上：

1、清洁为重点

早晨的肌肤经过一夜的修护，处于最佳的状态，所以不需要太多的护理，只需要清洁掉这一夜分泌的过剩的油脂就可以了。

2、按摩消除“金鱼眼”

早晨起床，眼睛难免浮肿。这时候，光凭眼部产品是不能解决眼睛的浮肿问题的，你需要适当的作一些眼部按摩。因为，按摩可以促进淋巴循环，排出多余水分。

3、慎用美白品

市场上很多有美白作用的产品都含有熊果苷、果酸或维他命C，这些物质美白效果虽好，但却非常不稳定，他们会跟阳光中的紫外线反应，刺激黑色素产生，美白不成，反更黑了。

4、勿忘防晒

无论春夏秋冬，无论艳阳天还是阴雨连绵，无论你是坐办公室的OL，还是经常在外奔波的SALES，防晒都必不可少。因为紫外线的东西对肌肤的杀伤力不但相当大，而且它可以透过任何透明的东西，而且威力不减。所以，无论如何，你都要擦防晒霜。

夜晚：

1、百事卸妆为先

只要化了妆，无论浓淡，甚至是只涂了一层隔离，也要重视卸妆，不能只用一般的洁面乳洗洗算了。隔离霜这类彩妆属于亲油性彩妆，对肌肤有很强的附着力，用简单的亲水性洗面乳根本洗不干净。

2、敷面膜的时间

肌肤有自己的生物钟。晚上8点-11点，微细血管抵抗力最弱，也最容易敏感，这个时候不宜敷面膜。如要敷面膜，请在8点前，或11点后。

3、日霜晚霜分开

夜晚，是生理机能自律调护的休息阶段，这时候最需要的就是滋养肌肤，加速细胞的新陈代谢，修护肌肤白天受到的损害，补充营养，让肌肤变得更有弹性，更加细腻。所以晚霜应运而生，晚霜的活性成分较高，质地也比较滋润。