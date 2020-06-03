核心提示：日常护肤绝对少不了护肤品，市面上护肤品的种类可谓是琳琅满目，很多时候不知道怎么选择才适合自己，尤其是同类产品名称不一样也不知道是不是一回事。选择护肤品要根据年龄选择，还要根据肤质进行选择，比较常用的护肤品有：爽肤水、乳液、面霜，当然在三十岁以上的女性建议还要使用眼霜和精华液，那面霜适合多大年龄用呢？

日常护肤绝对少不了护肤品，市面上护肤品的种类可谓是琳琅满目，很多时候不知道怎么选择才适合自己，尤其是同类产品名称不一样也不知道是不是一回事。选择护肤品要根据年龄选择，还要根据肤质进行选择，比较常用的护肤品有：爽肤水、乳液、面霜，当然在三十岁以上的女性建议还要使用眼霜和精华液，那面霜适合多大年龄用呢？

面霜适合多大年龄用

一般夏天大家喜欢使用乳液，更清爽，秋冬季喜欢用面霜，更保湿，也有人二者同时使用，目的是起到锁水补水的功效。面霜可分为日霜与晚霜，也有的品牌是没有日用和夜用之分的，对于面霜适合使用的年龄，一般建议从25岁之后开始使用，这个年龄段皮肤已经开始出现分水岭，开始使用保湿类面霜更能加强护肤效果。

面霜最大的特点就是：油腻感，用起来比乳液类产品更厚重，因此有些人不太喜欢使用面霜，其实还是说明没有选对产品，如果是25岁刚开始接触面霜，那么就比较适合使用保湿类的面霜。把前边清洁工作，补水工作做好以后，取出适量面霜利用互搓热的手涂于面部，“加热”过的手涂面霜更容易被皮肤所吸收，这样能把皮肤毛孔打开，不会浪费面霜中的营养。

关于面霜适合多大年龄用，通过以上内容可能大家已经有所了解。不同年龄段选择面霜时一定要了解它的成分与功能。使用任何护肤品都不能过度盲目，一定要选择适合自己的产品才更有效果，盲目使用不仅没有护肤作用，还可能会产生副作用，容易破坏脸部皮肤健康。上述内容中也有说明，护肤品是一定要根据年龄选择的，不能盲目跟风，更不要过于依赖广告，不同年龄段护肤品的成分有差异，而且能解决的皮肤问题也有不同，护肤品一定是适合才是最好的。