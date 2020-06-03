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如何清洁皮肤 清洁皮肤的方法有哪些

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2020-06-03 15:23:4439健康网
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核心提示：我们的皮肤内会不断有油脂分泌出来，再加上平时空气当中还有大量的灰尘、污垢、微生物等对皮肤造成伤害，因此日常皮肤清洁是非常必要的，如果吊儿郎当的很容易会对脆弱的皮肤造成伤害。

我们的皮肤内会不断有油脂分泌出来，再加上平时空气当中还有大量的灰尘、污垢、微生物等对皮肤造成伤害，因此日常皮肤清洁是非常必要的，如果吊儿郎当的很容易会对脆弱的皮肤造成伤害。那如何清洁皮肤？清洁皮肤的方法有哪些？下面我们一起来详细了解一下！

如何清洁皮肤？

（1）温水洗脸是必要

如何清洁皮肤？用温水湿润脸部，洗脸用的水温非常重要。有的人图省事，直接用冷水洗脸；有的人认为自己是油性皮肤，要用很热的水才能把脸上的油垢洗净。但实际上过凉或者过热的水洗脸都不好，我们必须要用温水洗脸，才能够确保清洁干净。

（2）使用洗面奶

很多男性朋友为了贪图省事，平时连洗面奶都不会用，但实际上只有用洗面奶或者洗脸皂洗脸，才能够帮助彻底清洁，不去使用洗面奶洗脸的时候，一定要提前使洗面奶充分起沫，无论用什么样的洁面乳，量都不宜过多，面积有硬币大小即可。

（3）按摩皮肤

在洗脸的过程中为了促进废旧角质层的掉落，我们还应该用温柔的力度来轻轻按摩，这样可以加速疏通毛孔，让废旧的角质层掉落，洗完脸以后你的皮肤也会变得光滑白皙。

（3）检查发际

清洗完毕，你可能认为洗脸的过程已经全部完成了，其实并非如此。还要照照镜子检查一下发际周围是否有残留的洁面乳，这个步骤也经常被人们忽略。有些女性发际周围总是容易长痘痘，其实就是因为忽略了这一步，因此想要彻底清洁一定要注意发际线也要清洁到位。

以上就是关于如何清洁皮肤的相关内容介绍，其实清洁皮肤并不是一件困难的事情，但是如果不注意一些小细节的话，就可能会对我们的皮肤造成伤害，因此平时还是应该谨慎应对的。总而言之护肤是很重要的事情，一定要小心细致。

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