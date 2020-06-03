核心提示：为了保证皮肤质量，我们每天都要进行护肤工作，护肤效果如何除了与个人护肤习惯、护肤方式有关系多外，与护肤品也有重大关系，护肤品的作用在护肤工作中占有重要位置。一般基础的护肤品就有：爽肤水、水乳、面霜，防晒，前三项是护肤过程中比较常用的，那爽肤水哪种好用？

为了保证皮肤质量，我们每天都要进行护肤工作，护肤效果如何除了与个人护肤习惯、护肤方式有关系多外，与护肤品也有重大关系，护肤品的作用在护肤工作中占有重要位置。一般基础的护肤品就有：爽肤水、水乳、面霜，防晒，前三项是护肤过程中比较常用的，那爽肤水哪种好用？

爽肤水的种类真的有很多，不同的爽肤水功能也不同， 比如有：控油类、补水类、保湿类、调节类，因此对于爽肤水哪种好用这个问题，答案肯定是适合自己肤质的最好用。确实有很多不太了解爽肤水的人可能因为盲目选购导致使用后没有任何效果，花了钱还没有收获成效，难免会有些焦急。

目前市面上的化妆品种类确实繁多，花样百出，选择一款适合自己的爽肤水确实会碰到困难，容易让人出现选择困难症的现象。其实选择爽肤水也没有那么难，在选择时先了解自己的肤质，根据肤质选择适合的爽肤水，一定不要听别人说好就好。在选购前先知道自己的皮肤是干性、油性、敏感性还是混合性？

干性皮肤适合使用补水类的爽肤水，油性皮肤则适合使用控油类+补水类，敏感性皮肤适合使用调节类，混合性皮肤就比较适合使用补水类或是保湿类爽肤水。可见爽肤水哪种好用，适合自己皮肤类型的最好用，这叫对症下药。

通过以上内容就大概知道爽肤水的选择方式其实很简单，只要足够了解个人肤质就一定知道自己的选择方向。爽肤水是日常护肤中最基础的产品之一，是清洁后第一步使用的产品，它起着不可被替代的作用，选择一款适合自己的爽肤水确实无比重要，能帮助皮肤补水，还能有二次清洁的功效，使用爽肤水后不再会让皮肤显得那么紧绷。至于如何选择，请看以上内容的介绍。