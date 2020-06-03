39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 美容 > 美容热点 > 正文
综合
问医生

保养脸部皮肤的步骤是怎样的

美容文章排行榜
2020-06-03 15:23:4439健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：皮肤保养工作做的怎么样直接会影响到皮肤质量，长期保养的人肯定要比不保养的人皮肤更好，尤其是到了30岁以后效果差别非常明显。保养皮肤可能在当时并看不出什么差别，但在未来年龄大了的时候好处就特别突显。保养皮肤一方面是要勤快，另一方面是要掌握保养脸部皮肤的步骤，否则再勤快效果也会受影响。

皮肤保养工作做的怎么样直接会影响到皮肤质量，长期保养的人肯定要比不保养的人皮肤更好，尤其是到了30岁以后效果差别非常明显。保养皮肤可能在当时并看不出什么差别，但在未来年龄大了的时候好处就特别突显。保养皮肤一方面是要勤快，另一方面是要掌握保养脸部皮肤的步骤，否则再勤快效果也会受影响。

很多女生护肤了好几年但步骤还是会出现错误，一直没有去深度了解保养脸部皮肤的步骤，不仅浪费了护肤品，还没有起到保养效果，可见保养脸部皮肤的步骤的重要性。皮肤保养第一步就是清洁，我们每天都有洗脸，但正确洗脸的步骤你知道多少？一般每天要早晚各清洗一次，早上基本上利用洗面进行清洁即可，晚上的清洁步骤比较严格，只要使用了防晒和其它化妆品就必须使用卸妆产品进行第一步清洁，然后再用洁面乳进行二次清洁。一定要知道卸妆非常重要，如果直接用洁面乳进行清洁，看似洗干净了，却有些化妆品中的油性物质会残留在皮肤上，日积月累会囤积在毛孔内，把毛孔堵塞，这个时候就算用再好的护肤品也起不到任何作用，因为毛孔不能正常呼吸无法吸收护肤品中的营养，最终使皮肤质量变差。

面部清洁工作做到位后，第二步就是补水，补水对于任何肤质的人来说都很重要，水是保证皮肤健康的基本要素，如果皮肤有缺水会使皮肤变得干燥，甚至会激发油脂分泌量，反而会损坏皮肤。怎么补水，比较简单，就是平时多喝水，保证身体没有缺水现象，另外多使用补水类产品。洁面后先用爽肤水，再使用水乳或是面霜进行锁水，定期还要使用补水面膜，这些都是基础工作。

保养脸部皮肤第三步：防晒，这一步同样至关重要，在日常生活中很少有人重视防晒，而且对防晒工作会有误解，认为只有夏天紫外线强的时候才能用防晒，冬天就不用。其实并非如此，防晒必须要一年四季都要用，即使阳光不强的时候紫外线还是存在，一旦被紫外线伤害，很难再次恢复。因此在基础护肤工作中一定要加入防晒这项工作，防晒是基础护肤中的最后一步，后边再继续就属于彩妆部分了。


妹子减肥40斤的亲身经历

关注 39减肥健身学院 微信号，发送 女神
即可查看上图妹子成功减40斤的完整心得
还可查看更多成功故事～

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

保养脸部皮肤的步骤

美容热讯

美丽汇 肌肤护理 秀发护理

年轻人也会长老人斑年轻人也会长老人斑
关注39健康网官方微信 进入39美容频道

特别推荐

更多>>
  • 女人一生中必不可少的美肤食物

    想要拥有好皮肤吗？当然想，可是要怎么养出来呢？有些人埋怨说，每天不停地敷面膜，用护肤品，皮肤却还不见好，到底是护肤品用错了，还是应该换种方法。办法没错，只是除了外用，你还需要一些食物调理，效果才更好。

    详情...
  • 油性肌肤要怎样保湿补水？

    很多油性肌肤的姑娘以为油性皮肤不需要补水，却不知，正是因为肌肤水分得不得补充，脸上才会不断地出油。所以油性皮肤的姑娘要注意同时控油和补水保湿。下面小编整理了油性皮肤补水小窍门，助大家用正确的方式保养肌肤。

    详情...
  • 简单又有效的祛疤小妙招

    不管哪里出现疤痕，都会让你的颜值和自信大打折扣，但不要因此就烦闷，调整心态，积极修复疤痕才是正道。可是这些疤痕也但也是严重影响的人们的日常生活，特别是那些爱美的女性，有一个小疤痕都会很纠结，那么有没有简单有容易祛除疤痕呢？

    详情...

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
女性 整形 减肥 饮食 问答 一周健康热点 美容热文排行 栏目推荐 热点 百科 养生 疾病 推荐

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2020　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈