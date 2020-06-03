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油性皮肤毛孔堵塞怎么办

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2020-06-03 15:23:4439健康网
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核心提示：油性皮肤是一种常见的皮肤类型，在日常生活中有很多人都是油性皮肤，这种肤质比较难护理，如果护理不当往往会引起很多的肌肤问题，比如毛孔堵塞，其实这对于皮肤的伤害是很大的，不及时处于就可能会诱发很多的小痘灰，究竟，油性皮肤毛孔堵塞怎么办才好呢？我们一起来看下面的介绍。

油性皮肤是一种常见的皮肤类型，在日常生活中有很多人都是油性皮肤，这种肤质比较难护理，如果护理不当往往会引起很多的肌肤问题，比如毛孔堵塞，其实这对于皮肤的伤害是很大的，不及时处于就可能会诱发很多的小痘灰，究竟，油性皮肤毛孔堵塞怎么办才好呢？我们一起来看下面的介绍。

油性皮肤毛孔堵塞怎么办

1、油性皮肤毛孔堵塞首先要注意做好深层清洁。方法是，要先准备一块干净的毛巾，然后再把它放入温热水中浸泡，之后再这块毛巾来敷脸，等到毛孔打开后，再用适合油性皮肤的深层清洁产品进行清洁。需要大家注意的是，洗脸用的水温再40摄氏度左右即可。这样的水温有利于更好清除油性皮肤分泌的油脂。

2、定时去角质。通常来说，油性皮肤者往往会分泌很多的油脂，这样就会导致皮肤表面老化角质层不能及时代谢而堆积，从而导致堵塞毛孔，因此定时去角质是非常关键的，这是可以帮助清除老化角质层是很有必要的。 方法是，首先要把去角质产品涂抹于脸上，在脸上按摩打圈，慢慢会撮出死皮来。去角质建议每星期做一次，做太频繁会使皮肤角质层变薄，变脆弱。

3、晚上仔细卸妆也可以患者油性皮肤毛孔堵塞，而且卸妆一定要彻底，要不然非常容易加重毛孔堵塞情况。有效的卸妆能够帮助清除毛孔内的垃圾，疏通毛孔。 方法是，先把卸妆液倒在化妆棉上擦拭肌肤的每一个位置，直到化妆棉干净后再用洁面产品清洁面部。

油性皮肤毛孔堵塞怎么办？以上就是相关此问题的介绍，大家都Get了吗？其实对于油性皮肤而言，最关键的还是要注意做好皮肤的清理工作，尤其对于喜欢化妆的女性而言，晚上睡觉之前一定要进行彻底的卸妆。

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